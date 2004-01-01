Производитель племенной продукции для свиноводства липецкая «Отрада» (ранее — «Отрада Ген») планирует увеличить мощность производства на 50% к 2018 году. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Патрик Хоффманн. Сейчас компания ежегодно реализует 60 тыс. племенных свиней и 140 тыс. товарных животных.



Все племенные материалы (чистопородных и гибридных свинок, хряков и их семя), которые продает «Отрада», произведены в ее хозяйствах, расположенных в Липецкой области. «Мы являемся самым большим мультипликатором «Данавл» (племенная программа, разработанная в Дании) в мире, — утверждает Хоффманн. — Мы выстроили полностью вертикально-интегрированную деятельность по всей цепочке добавленной стоимости свиноводства, от растениеводства до розницы, включая каждый промежуточный этап: хранение зерна, производства кормов, выращивание свиней, убой и переработка мяса».



Недавно компания запустила сеть собственных розничных магазинов и переработку под брендом «Моялино». Сейчас действует шесть торговых точек, а чтобы реализовывать все производимые объемы мяса без посредников требуется около 60 магазинов. «Развитие нашей собственной сети торговли будет одним из основных направлений в 2017 и 2018 годах», — говорит Хоффманн». В этот период «Отрада» планирует увеличить производственные мощности на 50% (двукратный рост объемов уже произошел в 2016-м), и будет пропорционально наращивать растениеводство и производство кормов. Также планируется выход на внешние рынки. «Такие особенности нашей компании как многообразие культур и многонациональность, обеспечат нам конкурентные преимущества, которые помогут экспортировать свинину и племенных животных на основные потребительские рынки по всему миру», — уверен топ-менеджер.



Кроме того, «Отраде» «скорее всего, придется заняться мясным животноводством», делится планами «Хоффманн. «Опыт работы наших магазинов показал, что в России крайне сложно найти достойного качества говядину по разумной цене, так как существует явная нехватка такого производства, — говорит он. — Мы не хотим, чтобы наличие/отсутствие этого вида мяса стало проблемным местом в развитии нашей розничной сети».



«Отрада» — франко-российская компания, созданная в 2005 году в Добринском районе Липецкой области. Основатель и гендиректор — Патрик Хоффманн. Инвесторами также являются: один из мировых лидеров по торговле сахаром французская Sucden, и несколько предпринимателей, в числе которых президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты в России Эммануэль Кидэ. За 11 лет в развитие предприятия было вложено около 4 млрд руб.

