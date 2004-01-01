Тайская Charoen Pokphand Foods (CP Foods, входит в конгломерат Charoen Pokphand Group) начала переговоры о покупке «Останкинского мясокомбината» (ОМПК), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Сумма сделки может составить около $150 млн. По информации издания, CP Foods заинтересовали успешные бренды ОМПК. Если сделка состоится, то CP Foods получит 5% российского рынка колбасных изделий.



Представитель CP Foods отказался прокомментировать «Агроинвестору» информацию о переговорах. В то же время он отметил, что компания стремится в выстраивании вертикально интегрированного производства полного цикла. «CP Group заинтересована в построении вертикальной интеграции в России во всех оперируемых бизнес-сегментах, и мясопереработка не исключение», — сказал представитель компании. Гендиректор ОМПК Михаил Попов был недоступен для комментариев.



Новость вполне правдоподобна — в прошлом году представители CP Group общались и с другими крупными производителями мяса в России, рассказал «Агроинвестору» один из участников рынка. «ОМПК в наибольшей степени интересен как лидер производства колбасных изделий с объемом производства около 140 тыс. т в год. Собственные свинокомплексы группы «Останкино» производят 53 тыс. т свинины (в убойном весе) и не закрывают потребности мясопереработки», — знает он. Таким образом, тайцы могут выстроить вертикально-интегрированную цепочку, используя собственные свинокомплексы, предполагает источник.



В настоящее время доля ОМПК на российском рынке мясопереработки составляет более 5%, отмечает финансовый аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин. Такие позиции позволят покупателю за короткое время провести вертикальную интеграцию. «Российский рынок мяса и переработки перенасыщен из-за спада потребления и избытка мощностей. Тем не менее, консолидация рынка, рост объемов экспорта и ожидаемое улучшение экономической конъюнктуры сулят высокую доходность на вложенный капитал», -сказал «Агроинвестору» Нигматуллин. Рыночная стоимость актива, по его оценке, составляет не менее 10−12 млрд руб., с учетом того, что у ОМПК почти нет долгов и компания является прибыльной.



CP Foods уже не первый год активно развивает интеграцию на российском отечественном рынке АПК, и потенциальную сделку по покупке ОМПК можно расценивать как один из стратегических ходов для закрепления результата по созданию в России вертикально интегрированного производства полного цикла, соглашается аналитик «АЛОР Брокер» Кирилл Яковенко. «Покупая комбинат с полностью прорекламированной и популярной среди среднего покупателя продуктовой линейкой в более чем в 100 наименований, можно нарастить объем вложенных инвестиций, даже несмотря на то, что в целом за последний год цены на свинину снижались в среднем на 10%", — сказал Яковенко «Агроинвестору». Он отметил, что ОМПК оснащен относительно новым импортным оборудованием и перерабатывает сырье с собственных хозяйств в Подмосковье и Смоленской области, поэтому вложения в модернизацию и обновление кадрового состава, а также технической составляющей для покупателя должны быть минимальны.



«Что же касается мощности производства готовой продукции на ОМПК, то в случае такой сделки можно предполагать, что она будет наращиваться, так как, скорее всего, на завод будет также поставляться сырье из других близко расположенных к Москве предприятий группы», — отметил Яковенко. При этом к существенному сокращению издержек комбината такое наращивание объемов, вероятно, не приведет, отмечает участник рынка, попросивший об анонимности. «У «Останкино» одна из наиболее эффективных служб закупок в отрасли, — сказал он. — В случае удачного завершения переговоров CP Group, по всей вероятности, не удастся сохранить полностью управленческую команду приобретаемой компании». Также, по его словам, сами тайцы пока не проявляли интереса к продажам брендированной продукции в России. По крайней мере, не в масштабах ОМПК: после приобретения CP Group птицефабрики «Северная» ее сбыт по-прежнему сосредоточен в оптовом канале, уточняет он.



Останкинский мясоперерабатывающий комбинат основан в 1954 году, компании принадлежат 13 торговых домов, семь фирменных магазинов в Москве и два свинокомплекса в Московской и Смоленской областях. Согласно собственным данным, объемы продаж ОМПК в 2015 году составили более 190 тыс. т продукции. Ежедневно комбинат выпускает 500 т колбас, сосисок, пельменей и копченостей (бренды «Останкино» и «Папа может»), на комбинате работают 7,7 тыс. сотрудников. В рейтинге 200 крупнейших частных компаний страны по итогам 2015 года, составленном российским Forbes, ОМПК занимает 185-е место с выручкой в 36,8 млрд руб., что на 4,5% больше, чем в 2014 году. По данным kartoteka.ru, чистая прибыль предприятия в 2015 году составила 812 млн руб.



Charoen Pokphand Foods (шестое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) входит в международный конгломерат CP Group. С 2006 года корпорация вкладывает средства в российский продовольственный и агросектор, инвестировав уже $0,5 млрд. В 2015 году группа купила у голландской Agro Invest Brinky BV ленинградские птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» за $680 млн. Компания имеет комбикормовый завод мощностью 600 т/сутки, свинокомплексы в Московской, Калужской и Курской областях совокупной мощностью 30 тыс. т мяса в год. Тайский холдинг также владеет 75,82% компании Russia Baltic Pork Invest ASA, которая управляет проектами «Правдинское Свино Производство» (Калининградская область, основной актив) и «ННПП» (Нижегородская область) на 180 тыс. голов товарных свиней в год каждый. В 2017 году, как ожидается, CP Foods совместно с РФПИ начнет строительство молочного комплекса в Рязанской области. Всего в АПК России группа может вложить до $10 млрд, говорил ранее председатель совета ее директоров Данин Чераванонт.

