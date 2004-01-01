Агрохолдинг «Кубань» (входит в состав группы «Базовый Элемент» Олега Дерепаски) сообщил о назначении нового генерального директора. Им стал Леонид Рагозин, ранее занимавший должность первого замгендиректора компании. До настоящего времени холдингом руководил Андрей Олейник, который одновременно является председателем совета директоров «Кубани».



В агрохолдинг Рагозин пришел в сентябре 2016 года. В течение четырех месяцев он знакомился с особенностями сельского хозяйства и изучал бизнес-процессы. Параллельно новый глава компании прошел курс теоретической подготовки в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ).



В агробизнес Рагозин пришел из металлургии. С 2013 по 2016 годы он занимал должность управляющего директора Красноярского алюминиевого завода. До этого работал на Иркутском алюминиевом заводе, где прошел путь от рабочего до директора по производству, в 2001 году был назначен замгендиректора. С июля 2006 года был гендиректором Волгоградского алюминиевого завода «РУСАЛа». Окончил Иркутский политехнический институт, является кандидатом технических наук, имеет 83 патента на изобретения, выпустил две монографии по алюминиевому производству.



«Перед новым руководителем компании стоят задачи по сохранению высоких темпов развития и повышению эффективности производства. Экономические и климатические вызовы требуют оперативных и решительных действий по оптимизации производственных процессов и технологическому обновлению, — прокомментировал новое назначение Андрей Олейник. — Сохранение лидерства по ряду направлений и достижение высоких производственных и финансовых показателей — вполне реалистичная цель для нового руководителя холдинга, имеющего богатый опыт управления сложными производствами в металлургической сфере».



Агрохолдинг «Кубань» — один из крупнейших агрохолдингов юга России, входящий в диверсифицированную промышленную группу «Базовый Элемент». Основными направлениями деятельности являются: животноводство, растениеводство, производство сахара, переработка и хранение зерна и семеноводство. В состав компании входит 10 молочно-товарных ферм, мясоперерабатывающий комплекс, свиноводческая мегаферма, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, сахарный завод «Свобода», а также конный завод «Восход». В 2015 году выручка компании составила 10 млрд руб. (прирост в сравнении с 2014 годом — 32%), чистая прибыль — 2,04 млрд руб. (+79,4%).

