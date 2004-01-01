«Дамате» Наума Бабаева ввела в эксплуатацию новый завод технических фабрикатов в Пензенской области. Как говорится в сообщении группы, на предприятии ежедневно будет перерабатываться 120 т сырья (перо, жир, кожа, кости индейки) с получением на выходе 10 т технического жира и 30 т белкового продукта.



«Новый завод стал самым мощным предприятием по переработке отходов производства в Пензенской области и Приволжском федеральном округе, но его мощности могут быть расширены в дальнейшем с ростом объемов производства мяса индейки», — отмечается в сообщении. Как пояснила «Агроинвестору» представитель компании, нынешней мощности предприятия достаточно для обслуживания производства индейки в 110 тыс. т в убойном весе в год. «Если мы будем расширяться дальше, то мощности завода технических фабрикатов также можно будет увеличить», — сказала она.



Стоимость строительства составила 500 млн руб., финансовым партнером выступил «Россельхозбанк». Ранее «Дамате» все сырье, оставшееся после убоя и разделки индейки, продавала на сторонний завод по переработке отходов. «Собственный завод необходим для создания полного цикла производства. К тому же мы получаем от его работы экономическую выгоду, хотя она и небольшая», — отметила представитель группы.



Предприятие стало частью проекта «Дамате» по расширению производства мяса индейки до 100−110 тыс. т в убойном весе в год, о котором компания объявила осенью прошлого года. Наращивание производства обойдется группе в 12,8 млрд руб., общие инвестиции в производство с учетом расширения составят 25,6 млрд руб. В рамках проекта до конца 2018 года планируется на 9,4 млн яиц нарастить мощность действующего инкубатора, ввести в эксплуатацию 24 птичника подращивания и 96 птичников откорма. Кроме того, на 26 тыс. т будут увеличены мощности хранения элеватора, а на комбикормовом заводе будет установлена дополнительная линию мощностью 15 т/час. Также будет построен новый убойный завод мощностью 3 тыс. голов/час.



По словам представителя «Дамате», работы по расширению производства уже ведутся. «Они начались еще до объявления проекта в октябре прошлого года. Я думаю, что сдача объектов в эксплуатацию начнется весной. К концу 2018 года все объекты должны быть сданы», — сказала она.



Группа «Дамате» создана Наумом Бабаевым в 2012 году, первая продукция компании под брендом «Индилайт» появилась на прилавках магазинов летом 2013 года. В начале 2016 года группа завершила в Пензенской области реализацию проекта по производству и переработке индейки плановой мощностью 60 тыс. т в убойном весе в год. По итогам 2016 года, по данным компании, выпуск индейки составил 60,2 тыс. т. Помимо индейководческого комплекса «Дамате» реализует в Тюменской области при участии компании Danone проект молочно-товарного комплекса на 4,6 тыс. КРС. По подсчетам журнала «Эксперт», выручка «Дамате» в 2015 году составила 20,1 млрд руб., чистый убыток — 239 млн руб.

