Один из крупнейших агрохолдингов Татарстана — компания «Агросила» — произвел в сезоне-2016/17 136 тыс. т сахара. Переработку сахарный завод группы «Заинский сахар» начал на две недели раньше, чем в предыдущем сельхозгоду — 11 августа. Окончание сезона пришлось на последние числа декабря. Всего предприятие переработало более 900 тыс. т сахарной свеклы. Помимо сахара предприятие выпустило 28 тыс. т патоки-мелассы и 40 тыс. т гранулированного жома. Об этом «Агроинвестору» рассказала гендиректор холдинга Светлана Барсукова.



«Сезон оказался весьма успешным для нашего завода, — рассказывает топ-менеджер. — В преддверии 50-летнего юбилея предприятия были внедрены новые технологии возделывания, уборки, обработки и хранения свеклы, емкость кагатного поля увеличилась на 23%, суточная норма переработки достигла 7,6 тыс. т». Всего в прошлом году в рамках реализации программы развития сахарного направления холдинга в техническое переоснащение завода и развитие сырьевой базы предприятия было инвестировано 672 млн руб. Благодаря внедрению инноваций, потери корнеплодов при хранении уменьшились вдвое. Экономия от минимизации потерь при хранении сырья составила 15−20 млн руб., оценивает Барсукова.



В целях повышения эффективности производства в 2017 году компания планирует увеличить суточную норму переработки до 8 тыс. т, что позволит осваивать за сезон 1,2 млн т сахарной свеклы и увеличить объемы производства сахара до 180 тыс. т.



Помимо «Заинского сахара» в Татарстане действует еще два сахарных завода — Нурлатский (УК «АгроИнвест») и Буинский («Золотой колос»). По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), первый завершил работу 15 декабря, второй — 27 января. Производство сахара всеми предприятиями региона в текущем сезоне превысило 275 тыс. т, было переработано 1,86 млн т сахарной свеклы.



Холдинг «Агросила» основан в 2005 году в Татарстане. По сообщениям СМИ, группа контролируется главой «Сетевой компании» Ильшатом Фардиевым — экс-министром энергетики Татарстана и племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева. В состав холдинга входит 18 сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Татарстана. Вертикально-интегрированный холдинг занимается выращиванием, приемом, хранением и обработкой зерновых и технических агрокультур, производством продукции животноводства и птицеводства, выпуском сахара, а также реализацией готовой продукции и сервисным обслуживанием сельскохозяйственной техники. Земельный банк превышает 300 тыс. га.

