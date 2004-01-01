В Солнечногорском районе Подмосковья начал работу оптово-распределительный центр (ОРЦ) «Радумля», сообщает пресс-служба компании. Запущена первая очередь основного павильона комплекса с 39 камерами хранения с контролируемой температурой от +2ºС до +14°C общей площадью более 13 тыс. м2, а также линии сортировки, калибровки, мойки и упаковки овощей и фруктов. Технические условия основного павильона ОРЦ также подходят для хранения молочной продукции и яиц. Кроме того, отдельно оборудована открытая территория для торговли «с колес», рассчитанная на 800 машин.



Первую очередь ОРЦ «Радумля» должны были запустить еще в августе 2016 года, предполагалось, что к весне 2017-го комплекс выйдет на полную мощность. Теперь же вторую очередь проекта планируется ввести до конца этого года. Она будет включать 59 камер хранения с регулируемым температурным режимом и займет свыше 21,5 тыс. м2. Также будут созданы пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля, а позднее — второй павильон, предназначенный для хранения и реализации мясной продукции, рыбы и морепродуктов.



Проект ОРЦ «Радумля» появился в 2015 году. Изначально инвестор проекта — PSN Group — хотела возвести логистический парк, но затем решил перепрофилировать его. Сметная стоимость первой очереди центра составляет 2,8 млрд руб., следует из материалов Минсельхоза: в январе ведомство одобрило возмещение ему 20% понесенных капитальных затрат, объем субсидий составит 550 млн руб. Общая сумма инвестиций оценивается примерно в 5 млрд руб., говорил ранее «Агроинвестору» гендиректор комплекса Павел Добжинский. С этого года Минсельхоз изменил правила возмещения CAPEX — теперь деньги могут получить только введенные мощности. Кроме «Радумли» в этом году 110 млн руб. субсидий получил ОРЦ «Славтранс-Сервис», инвестиционная стоимость которого оценивается примерно в 550 млн руб.



Годовой товарооборот «Радумли» может достигать 1,5 млн т. Среди особенностей и отличий этого ОРЦ от других проектов столичного региона Добжинский в первую очередь называл его выгодное расположение: комплекс находится в 30 км от МКАД, на пересечении Ленинградского шоссе и Московского малого бетонного кольца. «Плюс у нас есть серьезный потенциал для дальнейшего роста: прилегающий участок в 20 га мы можем использовать для расширения проекта, например чтобы увеличить число товарных групп», — делился он. Если изначально «Радумля» будет служить пунктом перераспределения основных категорий продовольствия: овощей, фруктов, мясной, рыбной и молочной продукции, то в перспективе может добавиться линейка бакалейных товаров.



Сейчас функционал ОРЦ включает транспортные, складские и логистические услуги, а также информационную поддержку клиента: мониторинг цен, анализ спроса и предложения на рынке в режиме реального времени. В ближайших планах компании создание «сельскохозяйственной биржи», которая объединит преимущества он-лайн торгов и торгов на площадке.



«Поставщики сельскохозяйственной продукции — малый и средний бизнес -испытывают определенные затруднения при работе с розничными сетями, особенно крупными ритейлерами, — отмечает Добжинский. — Наш ОРЦ позволяет таким компаниям стать поставщиками в ритейл — мы берем на себя целый спектр задач: это хранение, полный фитосанитарный контроль, предпродажная подготовка, упаковка продукции». ОРЦ будет формировать товарные партии продукции для доставки в розничные сети.



В конце 2014 года Минсельхоз дополнил госпрограмму развития сельского хозяйства подпрограммой «Развитие ОРЦ и инфраструктуры системы социального питания» стоимостью 79,3 млрд руб. По ней инвесторам должны были компенсировать 20% капитальных затрат и субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Изначально предполагалось к концу 2020-го построить сеть общей мощностью единовременного хранения свыше 4,7 млн т, однако затем показатель был уменьшен до 3 млн т. В проекте обновленной госпрограммы говорится, что подпрограмма развития ОРЦ реализуется только в 2015—2016 годах, за этот период должны были ввести мощности на 75 тыс. т единовременного хранения. Объем субсидий из федерального бюджета за два года составил 734,4 млн руб. С этого года создание центров входит в новую подпрограмму «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе». До 2020 года должны быть введены комплексы на 346,54 тыс. т единовременного хранения, говорится в документе.



ОРЦ — агрологистические комплексы, позволяющие сельхозпроизводителям хранить, подрабатывать и поставлять продукцию в центры ее потребления. Для России это новый формат работы. Сами центры не закупают продовольствие, а лишь предоставляют свои услуги участникам рынка. Предполагается, что ОРЦ позволят аграриям, в том числе небольшим хозяйствам, у которых нет собственных мощностей для подработки и хранения, найти покупателей и предложить им товар с необходимыми характеристиками, а не реализовывать урожай с поля перекупщикам, теряя маржу.

