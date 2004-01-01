Один из крупнейших производителей индейки, компания «Дамате», завершила сделку по приобретению имущества «Кавендровского комбикормового завода» в Пензенской области. Мощность предприятия — 10 т готовой продукции в час. В 2012—2013 годах на заводе было проведено техническое перевооружение, сообщила пресс-служба группы.



На сегодняшний день предприятие имеет полный автоматический цикл производства комбикормов, включающий в себя линии дробления, смешивания, дозирования, гранулирования и т. д. На территории завода расположены три зерносклада напольного хранения общей вместимостью 4,5 тыс. т, элеватор на 5 тыс. т сырья, сушильный комплекс. Также работает лаборатория, укомплектованная оборудованием для анализа как входящего сырья, так и готовой продукции. Предприятие расположено в непосредственной близости от площадок группы по производству мяса индейки.



В составе «Дамате» уже имеется новый комбикормовый завод и элеватор. Мощность первого (введен в эксплуатацию в 2016 году) составляет 25 т в час, второй рассчитан на 30 тыс. т единовременного хранения. В рамках проекта по расширению действующих мощностей компании, производительность комбикормового завода будет расширена до 45 т, а элеватора — до 75 тыс. т.



Приобретение имущества «Кавендровского комбикормового завода» позволит «Дамате» полностью отказаться от покупки кормов у сторонних поставщиков на период расширения мощностей действующего комбикормового завода в Нижнеломовском районе. Перенос производства комбикормов на собственные предприятия дает возможность специалистам компании контролировать качество входящего сырья и готовых кормов. В дальнейшем заводы будут специализироваться на разных рецептурах, что обеспечит постоянство и ритмичность производства, говорится в сообщении пресс-службы компании.



Группа «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство. Производственные мощности компании расположены в Пензенской и Тюменской областях. В 2016 году по производству мяса индейки группа вышла на заявленные мощности в 60 тыс. т в убойном весе в год и приняла решение о расширении до 100−110 тыс. т. Общий объем инвестиций в проект — 25,6 млрд руб.



С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением. Суммарная мощность переработки — 500 т в сутки. Также группа при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4,6 тыс. коров в Тюменской области. После выхода на полную мощность он будет производить порядка 40 тыс. т молока в год.

