Bayer в ближайшие четыре года вложит в развитие направления Crop Science около €2,5 млрд

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG объявила финансовые результаты работы за 2016 год. По его итогам общий объем продаж корпорации составил более €46,7 млрд что на 1,5% больше, чем в 2015-м. При этом чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2015-м на 10% — до €4,5 млрд, об этом на пресс-конференции в городе Леверкузен, Германия (где находится штаб-квартира компании) сообщил сегодня председатель правления Bayer AG Вернер Бауманн. Это новый рекорд для компании, отметил он.



По итогам прошлого года продажи сельскохозяйственного подразделения корпорации Bayer Crop Science уменьшились на 2,1% до €9,9 млрд, показатель EBITDA между тем продемонстрировал некоторое увеличение — +0,6%. Как пояснил Бауманн, отрицательная динамика дивизиона связана со спадом продаж в Латинской Америке, рынок которой продолжает испытывать сложности. Падение на нем почти на 7% было отчасти компенсировано ростом рынков Северной Америки (+3,9%), Азии (+2,7%), и объедфиненного рынка Европы, Среднего Востока и Африки (+1,8%).



В структуре продаж продуктов Bayer для сельского хозяйства наибольший прирост за 2016 год зафиксирован в сегменте семян — более 8% до €1,35 млрд. Также на 4% до €2,9 млрд выросли продажи фунгицидов и на 4,1% до €0,95 млрд — реализация технологии обработки семян SeedGrowth. В то же время у компании наблюдалось падение продаж инсектицидов (-13,3% до €1,35 млрд) и гербицидов (-2,2% до €2,7 млрд).



Важным событием 2016 года для корпорации стала покупка мирового лидера рынка биотехнологии растений, американской Monsanto, подчеркнул Бауманн. В этом году Bayer планирует завершить поглощение стоимостью $66 млрд. Приобретение Monsanto сделает сельскохозяйственное подразделение корпорации сравнимым по масштабам с его фармацевтическим сегментом с точки зрения выручки, поможет разрабатывать новые виды семян и пестицидов, чтобы конкурировать с крупными игроками, такими как Dow и Dupont, которые готовятся к объединению бизнесов.



В 2017 году прибыль Crop Science до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) с учетом разовых статей не вырастет, прогнозирует Bayer. Обстановка на мировом рынке семян и средств защиты посевов останется волатильной после слабого предыдущего года. Уровень продаж ожидается на уровне €10 млрд.



Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов.

