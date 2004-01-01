Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова собрал в 2016 году 3,6 тыс. т технического винограда (идет на переработку). Это рекорд за последние 10 лет, сообщила «Агроинвестору» директору по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.



Таких показателей удалось достичь благодаря проведению комплекса уходных работ на виноградниках. Холдинг плотно стал заниматься ими только после перехода земли в частную собственность акционеров ЗАО «Абрау-Дюрсо», семьи Титова в конце 2015 года. До этого момента виноградники находились в собственности Краснодарского края. «ГУП «Абрау-Дюрсо» являлся основным нашим поставщиком винограда, однако необходимых инвестиций в уходные работы за виноградниками позволить себе не мог», — отметила Домостроева.



Несмотря на рост сбора, собственного сырья не хватает, им винный дом обеспечен всего на 30%. Приходится закупать виноград и виноматериалы у сторонних производителей страны, а также в ЮАР и Аргентине. Собственный виноград идет только на производство игристых вин по классической технологии, для игристых вин по методу Шарма используется покупное сырье, поясняет представитель компании. В год холдинг реализует более 27 млн бутылок игристого вина.



Сейчас у «Абрау-Дюрсо» 590 га плодоносящих виноградников. Принята инвестиционная программа по закладке новых площадей и доведению общего количества насаждений до 1,3 тыс. га. По словам Домостроевой, затраты на закладку 1 га виноградников составляют 1,2 млн руб.



Русский винный дом «Абрау Дюрсо» объединяет завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо», виноградники и винодельню «Лазурная ягода» (бренд «Усадьба Дивноморское») и хозяйство «Винодельня Ведерниковъ». Компания выращивает такие шампанские сорта винограда как Шардоне, Пино-Блан, Пино-Нуар и Рислинг. Также культивирует Совиньон-Блан, Каберне Совиньон, Пино Фран.

