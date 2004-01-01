«Ренова» построит тепличные комплексы в ключевых регионах своего присутствия. Председатель совета директоров группы Виктор Вексельберг в ходе инвестиционного форума «Сочи-2017» подписал соглашения о намерениях с главами Свердловской области, республики Коми, Пермского края и Чувашии. «Соглашения предусматривают возможность совместной реализации проектов по строительству новейших тепличных комплексов, в том числе за счет использования механизмов частно-государственного партнерства», — говорится в сообщении «Реновы».



Как рассказал «Агроинвестору» представитель «Реновы», планируемая общая площадь теплиц — порядка 100 га, решение о размере комплексов в каждом из четырех регионов будет приниматься в зависимости от потребностей местного рынка. Предполагается, что в Свердловской области и Чувашии комплексы первой очереди займут по 10 га, при строительстве будет использована модульная технология с возможностью расширения. В Чувашии участок для строительства теплиц уже определен, идет подготовка документации. «Также разрабатывается дорожная карта по реализации продукции будущих теплиц, в том числе о поставках огурцов и томатов в школы, детские сады и медицинские учреждения Чувашии», — приводит ТАСС слова главы Чувашии Михаила Игнатьева. Намерение оказать содействие «Ренове» выразили и власти Коми. «Готовы оказывать инвесторам весь спектр возможной господдержки, в том числе по привлечению рабочих кадров и высококвалифицированных специалистов, для ускорения реализации проектов», — сказал глава республики Сергей Гапликов.



Примерный объем инвестиций составит 25 млрд руб., уточнил представитель группы. «Гектар тепличного комплекса стоит около 250 млн руб. Таким образом, каждый тепличный комплекс в 10 га обойдется приблизительно в 2,5 млрд руб.», — подтвердил «Агроинвестору» расчеты «Реновы» гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев.



Основные агрокультуры, которые будет выращивать «Ренова», — огурцы и томаты, при выходе на проектные показатели производство составит до 75 тыс. т продукции в год. По словам представителя «Реновы», строительство может начаться в 2017 году. «Учитывая, что во внесезонный период на территорию России ввозится свыше 1 млн т тепличных овощей, подобный проект станет прорывом в сфере импортозамещения и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности российских регионов», — говорится в сообщении «Реновы».

