Холдинг «Агросила», крупнейший производитель мяса бройлера и сахара в Татарстане, в 2017 году рассчитывает на 15% увеличить выручку и прибыль. По итогам прошлого года компания получила 31 млрд руб. выручки, чистая прибыль составит не менее 2,5 млрд руб. Окончательные итоги будут подведены к концу марта, поэтому показатели еще могут быть скорректированы, уточнила гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова. EBITDA в 2016-м составила 4,6 млрд руб., в этом году показатель должен вырасти до 5,3 млрд руб.



Земельный банк превысит 320 тысяч гектаров

По словам Барсуковой, в холдинге разработана стратегия развития до 2023 года, которая последовательно выполняется. В частности, в этом году компания планирует увеличить земельный банк примерно на 24 тыс. га с нынешних 300 тыс. га. «Мы расширим посевы подсолнечника и рыжика, на 33% вырастут площади под сахарной свеклой, поскольку продолжается модернизация нашего завода «Заинский сахар«: мощность переработки увеличится с 7,6 тыс. т до 8 тыс. т в сутки. В сезоне-2017/18 предприятие должно переработать 1,2 млн т свеклы против 1 млн т в текущем сельхозгоду», — рассказала Барсукова. В этом сезоне завод выработал 136 тыс. т сахара.



Также «Агросила» продолжит выращивать кукурузу на зерно, которую в прошлом году сеяла впервые, урожай составил 26,6 тыс. т. В 2016-м холдинг запустил первую очередь Заинского элеватора на 86 тыс. т единовременного хранения, оснащенного мощными сушилками для этой агрокультуры. В планах на 2017-й — возведение второй очереди. Предприятие входит в структуру технолполиса «Заман».



Кроме того, компания разрабатывает проект строительства мощностей по производству ферментированного солода на территории Актанышского ХПП, где в прошлом году был введен цех по отжиму рапсового масла. Но если масло используется для внутренних нужд холдинга — в комбикормовом производстве, то с солодом «Агросила» рассчитывает выйти на рынок. «Ферментированный солод активно используется в пищевой промышленности, сейчас мы изучаем вопрос спроса на него, если придем к выводу, что проект рентабельный и может достаточно быстро окупиться, то мы его реализуем», — уточнила Барсукова.



В конце этого года должен выйти на проектную мощность новый перерабатывающий завод «Челны-Бройлер» мощностью 144 т/сутки или 49,5 тыс. т в год, запущенный в 2016-м. «Это позволит нам стать одним из крупнейших федеральных производителей продукции переработки птицы, — отметил заместитель гендиректора по переработке «Челны-Бройлер» Рамиль Мухаметшин. — Мы увеличим ассортимент примерно до 350 позиций, в том числе расширим выпуск халяльной продукции. Предприятие производит как полностью готовую продукцию — колбасы, варено-копченые изделия, так и полуфабрикаты, в том числе для сетей общественного питания».



В этом году «Агросила» рассчитывает начать экспортные поставки птицы, сейчас компания ведет переговоры с Бахрейном и Оманом. «Внутренний рынок мяса птицы насыщен, и, если мы хотим развиваться дальше, в том числе увеличивать производство продукции, то мы обязаны смотреть в сторону экспорта, — уверена Барсукова. — Мы работает над увеличением сроков хранения, повышаем качество продукции, чтобы сразу можно было предложить хороший продукт и завоевать определенную нишу на зарубежных рынках». Хотя Бахрейн и Оман — небольшие страны, там достаточно высокий уровень потребления мяса птицы и хороший платежеспособный спрос, добавляет она. В 2016 птицефабрика «Челны-Бройлер» выпустила 120 тыс. т мяса птицы в живом весе, было произведено более 95 тыс. т готовой продукции.



Инвестиции планируются без учета господдержки

Еще одно направление, которое в этом году будет развивать «Агросила» — молочное и мясное скотоводство. В этом году компания введет первую очередь молочного комплекса на 1 тыс. дойных коров. По этому проекту холдинг надеется получить возмещение 30% понесенных капитальных затрат, при этом опасений, что субсидии могут не дать, нет, уточнила «Агроинвестору» Светлана Барсукова. «В бизнес-планах мы не учитываем получение субсидий и рассчитываем экономическую эффективность проектов без господдержки, — пояснила она. — Субсидии — это, скорее, приятный бонус, который мы можем получить и, конечно, его хорошо бы получить, поскольку сельское хозяйство нуждается в поддержке. Но бизнес нужно строить так, чтобы он был целесообразен и выгоден и без финансовой помощи государства».



Сейчас общее стадо КРС холдинга насчитывает около 37 тыс. животных, из которых 12 тыс. — дойные коровы. Предприятия занимаются откормом бычков, в этом году стоит цель выйти на 750−800 г привеса в сутки. Весь скот «Агросилы» черно-пестрой породы, менять ее и заводить специализированные мясные породы компания не намерена. «На данный момент производство говядины не является нашим приоритетом, поэтому работаем с тем, что есть, — говорит Барсукова. — В прошлом году мы начали использовать сексированное семя и сейчас получаем 70% телочек. В перспективе хотим уменьшить выход бычков до 10%". Ежегодно холдинг реализует более 4 тыс. т мяса в живом весе и свыше 60 тыс. т молока.



В 2018 году «Агросила» может построить молокоперерабатывающий завод, но эти планы пока в стадии обсуждения, равно как и возможное партнерство с другими участниками рынка. «Сейчас в России есть тенденция возведения таких предприятий и ферм совместно производителями молока-сырья и его переработчиками. Мы ведем переговоры, чтобы можно было оптимизировать проект и сделать его экономически целесообразным», — прокомментировала Барсукова.



Также в ближайшее время «Агросила» проведет ребрендинг продукции и своей торговой сети, которая насчитывает 70 магазинов, и выведет на рынок ряд новых торговых марок. В новую линейку войдет продукция из мяса птицы, сахар, крупы, мука.



Кроме того, как ранее писал «Агроинвестор», в этом году «Агросила» может купить чувашский холдинг «Юрма» и банкротящуюся компанию «Чувашский бройлер». «Переговоры на финальной стадии, думаю, к середине марта мы сможем объявить их результат», — сказала Барсукова.



Общий объем инвестиций «Агросилы» во все сегменты бизнеса в этом году превысит 4 млрд руб. с учетом покупки техники для растениеводства и животноводства. В 2016-м холдинг вложил в развитие бизнеса около 5,5−6 млрд руб.



«Агросила» — ведущий сельскохозяйственный производитель в Поволжье. Вертикально-интегрированный холдинг включает предприятия по выращиванию агрокультур, производству мяса птицы, сахара и молока. «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. В 2016 году агрофиры холдинга собрали 450 тыс. т зернобобовых агрокультур, 22 тыс. т масличных и 964 тыс. т сахарной свеклы.

