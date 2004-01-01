«Авангард-Агро» (структура банка «Авангард»), один из крупнейших растениеводческих агрохолдингов Черноземья, по итогам прошлого года увеличил выручку на 56,5% — с 11,5 млрд руб. почти до 18 млрд руб., следует из отчетности компании. Сельскохозяйственное направление принесло 12,1 млрд руб., солодовенное производство — около 5,8 млрд руб. Продажи внутри России дали почти 11,6 млрд руб. выручки, на экспортные поставки пришлось 6,4 млрд руб. В 2015 году эти показатели были на уровне 7,3 млрд руб. и 4,2 млрд руб. EBITDA выросла с 6,8 млрд руб. до 7,6 млрд руб. Объем обязательств прибавил примерно 2% до 18,3 млрд руб., но их отношение к EBITDA уменьшилось с 2,64 до 2,39. Правда, чистая прибыль холдинга снизилась с 5,4 млрд руб. до 4,7 млрд руб. Конечным бенефициаром группы является председатель совета директоров банка «Авангард» Кирилл Миновалов.



Сумма госсубсидий по процентным ставкам, полученных «Авангардом-Агро» в прошлом году, сократилась с более чем 1,2 млрд руб. до 758 млн руб., хотя и объем привлеченных заемных средств был меньше — 10,8 млрд руб. против 11,7 млрд руб. Также в течение 2016 года холдинг получил 413 млн руб. погектарных субсидий и возмещение части затрат на уплату премий по договорам страхования урожая. Годом ранее эта сумма составляла 308 млн руб., говорится в отчете.



Земельный банк «Авангард-Агро» составляет около 390 тыс. га, из которых 325,5 тыс. га — в собственности. В прошлом году было засеяно 316,4 тыс. га, почти 64,7 тыс. га было под паром. Компания работает в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях. В последней в прошлом году было приобретено почти 24,2 тыс. га земли за 772 млн руб. Продавцом стала компания «Сахо-Агро».



В 2016 году «Авангард-Агро» собрал 566,8 тыс. т сахарной свеклы — почти на 117 тыс. т больше, чем в 2015-м, 320,3 тыс. т ячменя (плюс 97,3 тыс. т), 73,1 тыс. т кукурузы (прирост на 8,4 тыс. т). Свекла занимала 14,6 тыс. га (13,9 тыс. га в 2015-м), ячмень — 114,4 тыс. га (78 тыс. га), кукуруза — 15,2 тыс. га (11,7 тыс. га) Производство других агрокультур сократилось. Так, сбор пшеницы составил 409,1 тыс. т, тогда как в 2015 году он был на уровне 427,8 тыс. т, ее посевы уменьшились со 128,4 тыс. га до 105 тыс. га. Урожай подсолнечника упал с 96,1 тыс. т до 82,1 тыс. т, хотя площадь под ним немного — примерно на 0,1 тыс. га — выросла, составив 40,9 тыс. га. По гречихе произошло снижение с 11,4 тыс. т до 7,5 тыс. т, ее посевы составляли 6,4 тыс. га против 8,2 тыс. га годом ранее. Значительнее всего сократилось производство сои — если в позапрошлом году было получено почти 4 тыс. т, то в 2016-м только 36 т. Согласно сайту компании, в 2016-м агрокультурой было занято всего 125 га, а в 2015-м — около 3,5 тыс. га.



Под урожай 2017 года «Авангард-Агро» планирует засеять примерно 321,9 тыс. га, в том числе озимой пшеницей занято 108,3 тыс. га. Компания рассчитывает получить 467,9 тыс. т зерна. По состоянию на 6 марта, около 70% полей было в фазе середины кущения, 30% — в его начале. Яровым ячменем в этом году предполагается засеять 88,7 тыс. га, подсолнечником — 67,3 тыс. га, сахарной свеклой — 15,1 тыс. га, кукурузой — 13,1 тыс. га, гречихой — 8,9 тыс. га. Прямые затраты на производство, по расчетам компании, должны составить 4,26 млрд руб.

