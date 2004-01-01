Агрофирма «Зай» (входит в холдинг «Агросила», Татарстан) в этом году продолжит выращивать люпин, им займут около 800 га, рассказал гендиректор предприятия Владимир Егоров. По его словам, эта агрокультура позволяет повысить доходность с гектара на 10−15% и является ценным продуктом для животноводства и птицеводства, поскольку может заменить в рационах сою благодаря высокому содержанию белка. «Мы только начинаем заниматься люпином, поскольку он довольно хлопотный — сложно подобрать средства защиты растений, поэтому проблематично планировать урожайность», — говорит руководитель. В 2015-м — в первый год эксперимента — сбор с гектара составил около 22−23 ц, в прошлом компания рассчитывала получить 30 ц/га, но результат оказался «достаточно средним», признает Егоров. Однако программу производства агрокультуры решили продолжить, так как у холдинга есть большая потребность заместить импортный соевый шрот, который увеличивает стоимость кормов, кроме того, возможны проблемы с его поставками.



«Специалисты нашей птицефабрики «Челны-Бройлер» выяснили, что люпином можно полностью заменить соевый шрот в кормах, — рассказывал ранее «Агроинвестору» главный агроном «Агросилы» Ростям Хабибрахманов. — При сборе 3 т/га можно получить 1,33 т/га белка, тогда как урожайность сои в нашем регионе достигает максимум 2 т/га или 0,8 т/га белка». Кроме того, люпин — прекрасный предшественник для всех агрокультур, он очень прост в уборке, не осыпается — после проведения десикации его обмолачивает обычный зерноуборочный комбайн. «По себестоимости белок люпина получается самым дешевым из всех других, но проблема в том, что пока не придумано гербицида для химической прополки, поэтому агрокультура требует четкой агротехники, соблюдения севооборота, — обращает внимание Хабибрахманов. — По этой причине в регионе люпин тоже только начинают выращивать».



По данным Росстата, в 2016 году люпином в целом по России было занято 132 тыс. га — на 46% больше, чем в 2015-м. В том числе в Татарстане агрокультурой засеяли 3,4 тыс. га — меньше, чем годом ранее (5,1 тыс. га). Безоговорочным лидером по площади возделывания люпина является Орловская область, где в прошлом году им заняли 44,9 тыс. га. Все хозяйства страны в 2016-м собрали 187,7 тыс. т люпина против 174 тыс. т в 2015-м при средней урожайности в 15,7 ц/га (20 ц/га годом ранее). В Татарстане урожай составил 33,4 тыс. т при сборе с гектара 9,7 ц. Орловская область получила почти 74 тыс. т агрокультуры при урожайности 17 ц/га.



Также агрофирма «Зай» в предыдущие два года начала отходить от производства яровой пшеницы в пользу озимой, продолжает Егоров. Под урожай-2017 последней занято около 41% (примерно 3 тыс. га) зернового клина. Руководитель объясняет это разницей в урожайности: яровая агрокультура дает до 30 ц/га, тогда как сбор озимой в прошлом году составил 67 ц/га. В целом урожай зерна в компании составил 32 тыс. т при средней урожайности 43 ц/га.



Основной агрокультурой хозяйства из-за близости принадлежащего «Агросиле» завода «Заинский сахар» является сахарная свекла, которой занимают около 2,3 тыс. га. В прошлом году ее урожай составил 115 тыс. т при сборе 503 ц/га. Рентабельность производства, по словам Егорова, составила 57% — по этому показателю со свеклой может соперничать разве что люпин, считает руководитель. Выручка агрофирмы по итогам 2016 года была на уровне 800 млн руб., в том числе 459 млн руб. дало растениеводство, 263 млн руб. — животноводство (в хозяйстве 5,4 тыс. КРС в том числе 2,2 тыс. дойных коров, дающих 33 т молока в сутки). Чистая прибыль достигла 65 млн руб., приводит данные руководитель. Планы хозяйства на 2017 год — сбор не менее 34 тыс. т зерна и 120 тыс. т сахарной свеклы, а также увеличение надоев до 40 т в сутки. «Планируем реализовать продукции на 908 млн руб. и получить около 68 млн руб. прибыли», — добавляет он.

