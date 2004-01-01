Объемы производства Kverneland Group в России в 2016 году выросли более чем вдвое, рост продаж в денежном эквиваленте увеличился на 20−25% по сравнению с 2015-м. Об этом сообщил «Агроинвестору» гендиректор «Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак. В денежном выражении продажи в прошлом году составили около 2,5 млн евро.



«Исходя из предсезона, который у нас был очень хорошим, и нашего портфеля заказов, в 2017 году рост может быть около 50% к уровню 2015 года», — отметил Цизак. По его словам, такой прогноз позволяет делать качество оборудования и сервиса, а также высокий урожай в этом сезоне и нынешнее укрепление рубля. «Например, после того как в декабре 2014 года рубль рухнул в два с половиной раза, в первом квартале 2015 года у нас были нулевые продажи. Но как только рубль упал ниже 80 руб. за доллар — видимо, психологически значимой отметки для клиента — опять пошли продажи. Именно этот период подстегнул нас задуматься о развитии производства в Липецке, чтобы в большей степени стать независимыми от курса валюты», — добавил Цизак.



В 2016 году группа расширила производственные площади российского завода до 6 тыс. квадратных метров, в этом году площадь увеличится еще на 2 тыс. квадратных метров. Первоначально на заводе производился посевной комплекс Airseeder с культиватором Cultibar. «С прошлого года мы получили разрешение выпускать на нашем заводе сеялку Optima, на подходе сеялка Monopill, первые машины на этот сезон уже произведены… В понедельник мы получили разрешение на производство разбрасывателя удобрений Exacta HL\CL в России», — сообщил Цизак. Кроме того, ведутся переговоры о локализации в России производства опрыскивателя IXtrack — по словам топ-менеджера, его выпуск в Липецке может быть запущен в конце 2016 — начале 2017 года. Также российский завод с июня 2017 года будет производить посевной комплекс DGII, который будет поставляться как на внутренний рынок, так и поступать на экспорт. В целом, по словам Цизака, в структуре продаж техники Kverneland в России более 50% произведено на липецком предприятии.



Инвестиции в липецкий завод в 2017 году составят около 0,5 млн евро, общий объем накопленных инвестиций в российское предприятие Цизак оценивает примерно в 17 млн евро.



Kverneland Group — один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, компания основана в Норвегии в 1879 году. Ассортимент включает линейку почвообрабатывающих и посевных агрегатов, уборочной и кормозаготовительной техники, а также машин для внесения удобрений и ухода за посевами. В активах компании находятся более 15 предприятий, расположенных в Норвегии, Германии, Голландии, Дании, Италии, Франции, Китае, а также России. Завод в Липецке был открыт в 2014 году.



Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что по итогам 2016 года рост производства прицепной техники составил 37%, зерноуборочных комбайнов — 30%, кормоуборочных комбайнов — более 60%, энергонасыщенных тракторов — 60%.



В прошлом году машиностроителям из бюджета было выделено 11 млрд руб. на компенсацию скидки, предоставляемой аграриям по программе 1432. В результате, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, аграрии смогли приобрести более 17 тыс. единиц новой техники. В этом году на субсидирование покупки новой техники предполагается направить 13,7 млрд руб., в результате чего, прогнозирует Минсельхоз, аграриями будет приобретено более 15 тыс. единиц прицепной и навесной техники, 6 тыс. зерно- и кормоуборочных комбайнов, около 3 тыс. энергонасыщенных тракторов.

