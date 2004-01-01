Холдинг «Агросила» (Татарстан) запустил первую очередь нового комплекса по переработке куриного мяса «Челны-МПК» мощностью 144 т в сутки или 49,5 тыс. т в год. Ввод нового предприятия позволит компании увеличить объемы выпуска и, по ее оценке, войти в десятку крупнейших федеральных производителей продукции глубокой переработки из мяса птицы. Сейчас завод выпускает 50−60 т в сутки, к концу года среднесуточная мощность достигнет 100 т. Завод оснащен автоматическими линиями по приготовлению полуфабрикатов полной степени готовности, охлажденных полуфабрикатов и маринованных продуктов для ресторанов быстрого питания. Также предприятие выпускает продукцию глубокой переработки. Доля колбасных изделий и деликатесов составит около 60% от общего объема выпуска, полуфабрикатов — 40%.



В ассортиментной линейке будет более 300 позиций, в том числе увеличится объем халяльной продукции, производство которой является приоритетным для развития птицеводческого направления «Агросилы». «В 2016 году было произведено более 12 тыс. т продукции под маркой «Халяль». В планах повысить этот объем в два раза», — уточнила «Агроинвестору» гендиректор холдинга Светлана Барсукова. Основными конкурентными преимуществами нового комплекса она считает его технологическое оснащение. «Уникальное оборудование позволит нашему предприятию вывести на российский рынок продукцию, аналогичную той, что запрещена к ввозу из-за рубежа. Так, вяленые продукты из мяса птицы по своим вкусовым характеристикам не уступают деликатесным продуктам из красного мяса», — прокомментировала она.



Наличие роботизированного склада емкостью свыше 1 тыс. т и отдельных подъездных путей позволит «Челны-МПК» ежедневно отгружать более 200 т продукции. Выход предприятия на полную мощность запланирован на конец 2017 года. Окупить проект общей стоимостью 3 млрд руб. предполагается к 2021-му.



Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия завода отметил, что он был построен за короткое время (о старте проекта было объявлено летом 2015 года) по последним мировым стандартам. Также он обратил внимание на высокую глубину переработки мяса бройлера и культуру производства. «Это крупный проект общероссийского масштаба, — сказал глава республики. — Но на этом компания не остановится, будет еще второй комплекс. Это рабочие места, доходы граждан, налоги и престиж». Выпускаемая заводом халяльная продукция соответствует мировым стандартам, что открывает «любые рынки», уверен Минниханов. В этом году «Агросила» вложит 326 млн руб. в строительство второй очереди предприятия, уточнила Барсукова.



В преддверии запуска производственного комплекса «Челны-МПК» были разработаны новые торговые марки. Продукция под ними будет реализовываться как в Татарстане, так и в других регионах России, в том числе в ее центральной части. Правда, выходить на рынок столичного региона в ближайший год компания не планирует, говорит Барсукова. «Также в ходе Международной выставки «Продэкспо-2017» прошли предварительные переговоры с поставщиками из стран средней Азии и Африки, где существует потребность в поставках качественной продукции из мяса птицы», — добавила она. Ранее «Агросила» сообщала, что ведет переговоры о начале экспорта мяса птицы в Бахрейн и Оман. Вопрос о том, повлияет ли ребрендинг на цены, по словам Барсуковой, пока рассматривается. «Все зависит от объемов выпускаемой продукции. Но, по прогнозам, цены, скорее всего, не изменятся», — предполагает она.



«Агросила» — вертикально-интегрированный холдинг, включающий предприятия по выращиванию зерновых агрокультур, производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. Входящий в группу комплекс «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, завод «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. По предварительной оценке, по итогам прошлого года «Агросила» получила 31 млрд руб. выручки, чистая прибыль составит не менее 2,5 млрд руб.

