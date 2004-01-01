Правоохранительные органы в среду проводят обыски на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (ЧМПЗ). Как говорится в сообщении главного управления МВД по Москве, следственные действия ведутся в рамках расследования уголовного дела о хищении 16 млн руб. «Сотрудниками полиции было установлено, что руководство одного из московских мясоперерабатывающих предприятий с целью незаконного возмещения НДС представили в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о подлежащем возмещению НДС в сумме более 16 млн руб. Указанная сумма налога была сформирована за счет вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольной фиктивной организацией», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по статье 30 и статье 159 Уголовного кодекса России (покушение на мошенничество). Источники ТАСС и «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердили, что в попытке хищения подозреваются представители руководства ЧМПЗ. «На предприятии проводятся обыски, полицейские ищут и изымают документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — рассказал источник ТАСС.



Представитель пресс-службы группы «Черкизово», в свою очередь, назвал происходящее плановой проверкой. «На ЧМПЗ проходят плановые проверки фискального контроля, в ходе которых компания тесно сотрудничает с контролирующими органами», — сказал он «Агроинвестору». В частности, по его словам, проверяется сотрудничество с контрагентами. «Компания всегда отбирает контрагентов на основе тендера в соответствии со всеми требованиями законодательства. Все контрагенты проходят серьезную проверку внутренней службы безопасности. Тем не менее компания понимает, что несет ответственность за всех своих контрагентов, и готова предоставить всю необходимую для их проверки информацию», — отметил представитель холдинга.



Черкизовский мясоперерабатывающий завод является флагманским перерабатывающим предприятием группы «Черкизово» (первое место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года), производя более 450 т мясной продукции в сутки. Всего в состав группы (основные акционеры (65%) — семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева) входят шесть мясоперерабатывающих заводов, а также восемь птицеводческих комплексов и 15 свинокомплексов, три земельных кластера и шесть комбикормовых заводов. В 2016 году объем продаж сегмента мясопереработки «Черкизово» составил 218 тыс. т, увеличившись на 14% к уровню 2014 года. Выручка от продаж в прошлом году в этом секторе выросла на 9% до 31,7 млрд руб., валовая прибыль — на 28% до 5,5 млрд руб. Операционные расходы (как процент от выручки) возросли до 11,8% против 10,5% за 2015 год. «Рост был вызван увеличением затрат на заработную плату и повышением транспортного налога», — пояснял группа ранее. Чистая прибыль сегмента «мясопереработка» по итогам 2016 года составила 1,7 млрд руб., что выше результата 2015 года на 96% (0,9 млрд руб.).



В целом чистая прибыль группы «Черкизово» по МСФО в 2016 году сократилась на 68% и составила 1,9 млрд руб. против 6 млрд руб. в 2015 году, а рентабельность по чистой прибыли сократилась до 2,3% в сравнении с 7,8% годом ранее. Как пояснял «Агроинвестору» представитель компании, одной из причин стало списание невозвратных субсидий на 1,3 млрд руб., на которые она рассчитывала, но сейчас считает, что получить их не удастся. Кроме того, на падение чистой прибыли повлияли вспышки африканской чумы свиней (АЧС), ликвидация последствий которых оценена группой в 0,3 млрд руб.

