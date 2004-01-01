Чистый убыток Россельхозбанка (РСХБ) по МСФО по итогам 2016 года составил 58,9 млрд руб., что более чем на треть меньше показателя 2015 года (94,2 млрд руб.), следует из финансовой отчетности кредитной организации. Активы банка за минувший год выросли на 5% до 2,463 трлн руб.



Кредитный портфель РСХБ за год почти не изменился и к концу года составил 1,808 трлн руб. против 1,804 трлн руб. в концу 2015-го. При этом кредитный портфель юридических лиц номинально сократился на 1,8% к уровню 2015-го, что банк связывает с ускоренным урегулированием и списанием проблемной задолженности. Кредитование физических лиц, напротив, показало рост на 10,2% до 327,1 млрд руб. «Основным драйвером увеличения стало продолжающееся развитие ипотечного и потребительского кредитования», — говорится в сообщении банка. Чистый процентный доход РСХБ вырос в 2,4 раза до 56,5 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 19,1% до 14,4 млрд руб. Доля просроченных платежей в кредитном портфеле составила 12,6% против 13,7% на конец 2015 года. Депозиты и остатки на счетах клиентов в 2016 году выросли на 32,6% до 1,578 трлн руб., в том числе средства юридических лиц увеличились на 37,2% до 964,7 млрд руб., физических лиц — на 26% до 613 млрд руб.



Уже в 2017 году кредитная организация планирует выйти в прибыль, увеличив при этом корпоративный кредитный портфель на 5%, а розничный кредитный портфель — на 10−15%, передает RNS со ссылкой на зампредседателя правления РСХБ Кирилла Левина. Аналитик «Финам» Богдан Зварич отнесся к такому заявлению скептически. «В рамках 2016 года достаточно существенно улучшилась ситуация в банковском секторе, и многие банки показали результаты значительно лучше ожиданий. Многие из них вышли на очень хорошую прибыль, в отличие от Россельхозбанка», — сказал «Агроинвестору» Зварич. Он отметил, что РСХБ показывает убыток уже не первый год. «Безусловно, менеджмент пытается изменить ситуацию, в частности, в ближайший год банк собирается снижать свои риски, в том числе отказаться от валютного фондирования. Но я ожидаю, что выход в прибыль у Россельхозбанка возможен лишь на горизонте ближайших пяти лет», — отметил он, добавив, что в любом случае наличие господдержки позволяет банку продолжать свою деятельность.



Объем заимствований РСХБ от Банка России к концу 2016-го составил 28,9 млрд руб. В 2016 году была проведена докапитализация банка государством на 8 млрд руб., также РСХБ разместил бессрочные субординированные облигации на 15 млрд руб. В феврале 2017 года акционеры банка решили увеличить уставный капитал еще на 5 млрд руб. путем выпуска обыкновенных акций. В середине января глава Минсельхоза Александр Ткачев направил письмо министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой выделить в этом году дополнительные 15 млрд руб. на увеличение уставного капитала РСХБ, а в проекте поправок к госпрограмме Минсельхоз предлагал докапитализацию не менее чем на 20 млрд руб., что, по подсчетам аграрного ведомства, позволит дополнительно обеспечить сельхозпроизводителей кредитными ресурсами на 80 млрд руб. Однако в этом году банк может получить еще больше — по информации «Коммерсанта», ссылающегося на источник в финансово-экономическом блоке правительства, Россельхозбанку планируется предоставить напрямую в капитал первого уровня 30 млрд руб. Источником этих средств станут облигации федерального займа, которые Альфа-банк, участвовавший в программе капитализации банков, решил вернуть досрочно.



Россельхозбанк создан в 2000 году, в собственности государства находятся 100% его акций. Основная задача банка — обеспечение банковскими услугами агропромышленного комплекса страны и участие в реализации государственных целевых программ развития АПК. РСХБ является агентом правительства по выполнению федеральных целевых программ в аграрном комплексе, в 2017 году включен в список 10 системообразующих банков для участия в системе льготного кредитования. Объем выданных банком кредитов на проведение сезонных полевых работ к 23 марта составлял 64,6 млрд руб. (+88%). По итогам 2016 года РСХБ увеличил вознаграждение своему правлению на 19%: заработная плата членов правления составила 122,9 млн руб., еще 127,6 млн руб. было выплачено в виде премий и 5,5 млн руб. в виде «прочих доходов».

