Минсельхоз пообещал решить вопрос с ввозом в Россию соевого сырья, содержащего незарегистрированные линии ГМО. Об этом сообщил директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов на на V отраслевой бизнес-конференции «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства», организованной журналом «Агроинвестор». «Это вопрос номер один и, безусловно, он будет решен», — сказал Амерханов.



По данным участников рынка, проблемы у поставщиков возникли в прошлом году. «В 2016 году Россия столкнулась с проблемой стековой линии ГМО-сои, незарегистрированной в России. В результате были введены ограничения в отношении большинства поставщиков импортного соевого шрота. При этом группа «Содружество», которая также импортирует соевые бобы и имеет долю на российском рынке более 50%, получила временное разрешение на ввоз», — рассказал представитель компании «Белагро». По его словам, в результате доля «Содружества» на рынке соевого шрота в России выросла до более 60%, а выпадение поставок привело к увеличению цен в среднем на 15−20% по отношению к мировым ценам, то есть около 3−4 тыс. руб./т. «Ранее в апреле ведущие союзы отрасли написали письмо в Минсельхоз с просьбой рассмотреть возможность такого же временного разрешения для других заводов», — отметил он.



«Подобная позиция, когда одна компания наделяется правом ввозить соевый шрот в Россию, всем остальным отрубается такое право и цена после этого взлетает на 20%, называется словом «коррупция». Монопольное положение одной компании вряд ли можно назвать нормальной конкуренцией», — согласился председатель совета директоров Верхнехавского элеватора Антон Пермяков.



По словам Амерханов, по этой проблеме было несколько совещаний у первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. «Но мы однозначно поддерживаем позицию, что «Содружество» должно работать по полной программе и обеспечивать регионы соевым шротом, чтобы не создавать проблемы развитию отечественного птицеводства и других отраслей», — заметил глава департамента.



Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, в свою очередь, действующие сейчас ограничения на ввоз соевого шрота поддержал. «Мы считаем, что запрет полезен для отрасли. И если говорить об открытии поставок по импорту, то исключительно для бобов. Открытие же по соевому шроту вредит производству соевого шрота в России», — сказал Мальцев.



В настоящее время комбикормовая отрасль вынуждена поставлять из-за рубежа до 50% потребляемой сои. Это более 2 млн т соевых бобов для переработки и более 400 тыс. т соевого шрота, преимущественно из стран Латинской Америки.

