14 апреля Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 млн руб. Как говорится в сообщении Следственного комитета России, деньги Маркелов получил от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».



По версии следствия, Маркелов, занимая должность главы республики, добился выделения птицефабрике «Акашевская» субсидий из госбюджета на общую сумму 5 млрд руб.: 2 млрд руб. — в 2014 году, еще 2 млрд руб. — в 2015 году и 1 млрд руб. — в 2016-м. Взамен Маркелов, по данным следственных органов, получил от учредителя птицефабрики 235,27 млн руб. через фиктивную сделку: Николай Криваш выкупил акции убыточного ОАО «Тепличное», фактически принадлежавшего Маркелову, расплатившись векселями на предъявителя. Эти векселя были обналичены директором «Телекомпании 12 Регион» Натальей Кожановой и зачислены на счет телекомпании, фактическим владельцем которой следствие также считает Маркелова.



В настоящее время Маркелову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки), он помещен под стражу до 12 июня. По словам адвокатов экс-главы республики, обвиняемый сотрудничает со следствием и дал показания. В то же время свою вину он не признает. В частности, по словам Маркелова, «Тепличное» вовсе не было убыточным предприятием, поэтому сделка по его продаже была не фиктивной, а реальной. «У предприятия было 14,5 га теплиц. На момент продажи все они работали и приносили урожай», — приводит BFM слова экс-чиновника. Он добавил, что компания на момент продажи также владела тремя тысячами голов КРС, и только сдача скота на мясо могла бы принести прибыль в 50−90 млн руб. Что касается лоббирования интересов «Акашевской», то помощь в получении субсидий Маркелов признал, однако добавил, что оказывал содействие и сотням других предприятий. «Да, я лоббировал интересы Криваша. Но только ли Криваша? Я лоббировал сотни предприятий в правильном смысле этого слова», — сказал Маркелов на заседании суда по избранию ему меры пресечения. По словам экс-главы республики, в целом он привлек субсидии и инвестиции в регион на сумму более 140 млрд руб.



Николай Криваш дачу взятки также отрицает. «Мой подзащитный не признает претензий следствия. Он заявляет, что никаких взяток никому не давал», — сказал ТАСС его адвокат Игорь Трунов. По его словам, учредитель «Акашевской» сейчас находится за границей на лечении и «говорить о незапланированном возвращении Криваша в Москву пока рано».



«Конечно, субсидии распределяются не так прозрачно и справедливо, как хотелось бы, однако это не только российская беда: во всем мире чиновники попадаются на субсидиях и господрядах», — сказал «Агроинвестору» основатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. Неоднократно за взятки и покровительство привлекались к ответственности и российские чиновники, в том числе из региональных органов АПК, напомнил он. «Поэтому данное дело выделяется только масштабом, но не думаю, что сам факт того, что чиновники оказывают покровительство холдингам для кого-то стал открытием», — добавил Князев.



Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл в течение 16 лет, 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию. Задержание Маркелова произошло через неделю после отставки. По словам одного из источников «Интерфакса», новое коррупционное дело — «это один из эпизодов большого уголовного дела о махинациях в особо крупном размере в агрохолдинге «Акашево», в котором замешаны высокопоставленные чиновники Марий Эл, в том числе экс-министр сельского хозяйства Ираида Долгушева».



Птицефабрика «Акашевская» создана в 1967 году. В 2005 году на базе предприятия основан холдинг «Акашево», владельцем и гендиректором стал Николай Криваш. В 2015 году мероприятия в честь 10-летия холдинга посетил Леонид Маркелов, назвавший группу «одним из мощнейших предприятий в АПК, которое должно становиться примером для многих», говорится на сайте холдинга. В 2016 году у предприятия насчитывалось более 200 птичников для выращивания бройлеров на 14 площадках, расположенных в разных районах республики. Общее единовременное поголовье — 15 млн, общая мощность 215 тыс. т мяса птицы в живом весе в год, по итогам 2015 года «Акашево» заняло девятое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса с объемом в 166,5 тыс. т в убойном весе. В 2015 году холдинг «Акашево» одним из первых получил проектное финансирование с господдержкой на строительство девятой очереди птицекомплекса мощностью 17,3 тыс. т и стоимостью почти 8,4 млрд руб. В начале октября 2016 года стало известно, что «Акашево» продается структурам, связанным с «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева. Как сообщала ранее «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, компания столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку начала активно развиваться в сложный период, когда цены на мясо бройлера перестали расти. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Птицефабрика Акашевская» в 2015 году составила 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 25 тыс. руб.

