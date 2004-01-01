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Экс-глава Марий Эл арестован по делу о взятке от «Акашевской»
По данным следствия, Леонид Маркелов получил 235 млн рублей за покровительство птицефабрикиЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, апрель 2017
14 апреля Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 млн руб. Как говорится в сообщении Следственного комитета России, деньги Маркелов получил от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».
По версии следствия, Маркелов, занимая должность главы республики, добился выделения птицефабрике «Акашевская» субсидий из госбюджета на общую сумму 5 млрд руб.: 2 млрд руб. — в 2014 году, еще 2 млрд руб. — в 2015 году и 1 млрд руб. — в 2016-м. Взамен Маркелов, по данным следственных органов, получил от учредителя птицефабрики 235,27 млн руб. через фиктивную сделку: Николай Криваш выкупил акции убыточного ОАО «Тепличное», фактически принадлежавшего Маркелову, расплатившись векселями на предъявителя. Эти векселя были обналичены директором «Телекомпании 12 Регион» Натальей Кожановой и зачислены на счет телекомпании, фактическим владельцем которой следствие также считает Маркелова.
В настоящее время Маркелову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки), он помещен под стражу до 12 июня. По словам адвокатов экс-главы республики, обвиняемый сотрудничает со следствием и дал показания. В то же время свою вину он не признает. В частности, по словам Маркелова, «Тепличное» вовсе не было убыточным предприятием, поэтому сделка по его продаже была не фиктивной, а реальной. «У предприятия было 14,5 га теплиц. На момент продажи все они работали и приносили урожай», — приводит BFM слова экс-чиновника. Он добавил, что компания на момент продажи также владела тремя тысячами голов КРС, и только сдача скота на мясо могла бы принести прибыль в 50−90 млн руб. Что касается лоббирования интересов «Акашевской», то помощь в получении субсидий Маркелов признал, однако добавил, что оказывал содействие и сотням других предприятий. «Да, я лоббировал интересы Криваша. Но только ли Криваша? Я лоббировал сотни предприятий в правильном смысле этого слова», — сказал Маркелов на заседании суда по избранию ему меры пресечения. По словам экс-главы республики, в целом он привлек субсидии и инвестиции в регион на сумму более 140 млрд руб.
Николай Криваш дачу взятки также отрицает. «Мой подзащитный не признает претензий следствия. Он заявляет, что никаких взяток никому не давал», — сказал ТАСС его адвокат Игорь Трунов. По его словам, учредитель «Акашевской» сейчас находится за границей на лечении и «говорить о незапланированном возвращении Криваша в Москву пока рано».
«Конечно, субсидии распределяются не так прозрачно и справедливо, как хотелось бы, однако это не только российская беда: во всем мире чиновники попадаются на субсидиях и господрядах», — сказал «Агроинвестору» основатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. Неоднократно за взятки и покровительство привлекались к ответственности и российские чиновники, в том числе из региональных органов АПК, напомнил он. «Поэтому данное дело выделяется только масштабом, но не думаю, что сам факт того, что чиновники оказывают покровительство холдингам для кого-то стал открытием», — добавил Князев.
Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл в течение 16 лет, 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию. Задержание Маркелова произошло через неделю после отставки. По словам одного из источников «Интерфакса», новое коррупционное дело — «это один из эпизодов большого уголовного дела о махинациях в особо крупном размере в агрохолдинге «Акашево», в котором замешаны высокопоставленные чиновники Марий Эл, в том числе экс-министр сельского хозяйства Ираида Долгушева».
Птицефабрика «Акашевская» создана в 1967 году. В 2005 году на базе предприятия основан холдинг «Акашево», владельцем и гендиректором стал Николай Криваш. В 2015 году мероприятия в честь 10-летия холдинга посетил Леонид Маркелов, назвавший группу «одним из мощнейших предприятий в АПК, которое должно становиться примером для многих», говорится на сайте холдинга. В 2016 году у предприятия насчитывалось более 200 птичников для выращивания бройлеров на 14 площадках, расположенных в разных районах республики. Общее единовременное поголовье — 15 млн, общая мощность 215 тыс. т мяса птицы в живом весе в год, по итогам 2015 года «Акашево» заняло девятое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса с объемом в 166,5 тыс. т в убойном весе. В 2015 году холдинг «Акашево» одним из первых получил проектное финансирование с господдержкой на строительство девятой очереди птицекомплекса мощностью 17,3 тыс. т и стоимостью почти 8,4 млрд руб. В начале октября 2016 года стало известно, что «Акашево» продается структурам, связанным с «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева. Как сообщала ранее «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, компания столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку начала активно развиваться в сложный период, когда цены на мясо бройлера перестали расти. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Птицефабрика Акашевская» в 2015 году составила 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 25 тыс. руб.
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