Правительство решило провести докапитализацию Россельхозбанка в этом году на 30 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев выступая в Госдуме. Как отметил глава правительства, Россельхозбанк является крупнейшим кредитором аграрного сектора, поэтому правительство заинтересовано в том, чтобы он был докапитализирован до нужного уровня.



«В настоящий момент у нас на докапитализацию Россельхозбанка заложено 10 млрд руб. в структуре тех 215 млрд руб., которые идут на финансирование сельского хозяйства. Но с учетом обсуждения этой темы, совещания, которое я провел, было принято решение о том, чтобы изыскать еще 20 млрд руб. за счет высвобождения целого ряда инструментов, которые были направлены на поддержку банковской системы», — сказал Медведев. Источником средств станут облигации федерального займа, которые Альфа-банк, участвовавший в программе капитализации банков, решил вернуть досрочно, ранее сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, всего по этой программе Альфа-банк получил 63 млрд руб.



По мнению премьер-министра, выделение дополнительных средств Россельхозбанку «в значительной степени закроет те проблемы, которые существуют». В феврале 2017 года акционеры банка приняли решение увеличить уставный капитал на 5 млрд руб. путем выпуска обыкновенных акций, 30 марта Банком России был зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Россельхозбанка, покупателем которых стало Росимущество. В середине января глава Минсельхоза Александр Ткачев направлял письмо министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой выделить в этом году еще 15 млрд руб. на увеличение уставного капитала РСХБ. А в проекте поправок к госпрограмме Минсельхоз предлагал провести докапитализацию в этом году не менее чем на 20 млрд руб., что, по подсчетам аграрного ведомства, даст возможность дополнительно обеспечить сельхозпроизводителей кредитными ресурсами на 80 млрд руб.



Докапитализация банка позволит частично компенсировать его убыток — как следует из финансовой отчетности Россельхозбанка, в прошлом году он составил по МСФО 58,9 млрд руб., сократившись в течение года на треть (в 2015-м — 94,2 млрд руб.). При этом уже в 2017 году кредитная организация планирует выйти в прибыль, увеличив при этом корпоративный кредитный портфель на 5%, а розничный кредитный портфель — на 10−15%, заявлял RNS зампредседателя правления банка Кирилл Левин.



«Россельхозбанк далеко не первый год показывает убыток, и докапитализация придаст банку дополнительную устойчивость, а также предоставит дополнительные возможности по работе над различными проектами кредитования. Но, конечно, печально, что приходится регулярно проводить его докапитализацию, причем из бюджета страны», — отметил «Агроинвестору» аналитик «Финам» Богдан Зварич. К заявлению о возможности выхода банка в этом году в прибыль он относится с сомнением, полагая, что «выход в прибыль для Россельхозбанка возможен лишь на горизонте ближайших пяти лет».



В течение 2016 года активы Россельхозбанка выросли на 5% до 2,463 трлн руб. Кредитный портфель РСХБ за год почти не изменился и к концу года составил 1,808 трлн руб. против 1,804 трлн руб. в концу 2015-го. При этом кредитный портфель юридических лиц номинально сократился на 1,8%, в то время как кредитование физических лиц, напротив, показало рост на 10,2%. Доля просроченных платежей в кредитном портфеле составила 12,6% против 13,7% на конец 2015 года, объем заимствований РСХБ от Банка России к концу 2016-го равнялся 28,9 млрд руб.



Созданный в 2000 году Россельхозбанк на 100% принадлежит государству и занимает шестое место по размеру активов. РСХБ является агентом правительства по выполнению федеральных целевых программ в аграрном комплексе, в 2017 году включен в список 10 системообразующих банков для участия в системе льготного кредитования. Как сообщал глава Минсельхоза Александр Ткачев на заседании итоговой коллегии Минсельхоза, в 2016 году объем кредитования банком сельского хозяйства составил 1 трлн руб., в том числе 261 млрд руб. пришлось инвесткредиты и 260 млрд руб. — кредиты на сезонные полевые работы. За три месяца текущего года в рамках реализации госпрограммы развития АПК банк выдал более 140 тыс. кредитов на общую сумму 279 млрд руб., что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации. В том числе на сезонные работы в январе-марте предоставлено 80 млрд руб. — в 1,4 раза больше, чем в первом квартале 2016 года.



В соответствии с обновленной госпрограммой развития сельского хозяйства до 2020 года объем кредитов, выданных Россельхозбанком на развитие агропромышленного комплекса, в 2017 году должен составить 474−575 млрд руб., в 2018 году — 438−617 млрд руб., в 2019 году — 456−698 млрд руб., в 2020 году — 487−763 млрд руб.

