Группа «Черкизово» в 2017 году обработает 95,7 тыс. га в Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях, целевыми агрокультурами станут пшеница, кукуруза и бобовые. Как говорится в сообщении группы, при благоприятных условиях валовой сбор зерновых и зернобобовых планируется увеличить на 20% по сравнению с прошлым годом до 562 тыс. т. При этом объем производства самой продуктивной агрокультуры — кукурузы — будет увеличен на 30%. «По итогам 2016 года, самообеспеченность компании зерном составила 24%, в этом году планируется довести этот показатель до 35%", — отмечается в сообщении.



Ранее о существенном расширении посевов кормовых агрокультур и прежде всего кукурузы на зерно и на силос объявил холдинг «Мираторг». Компания намерена вернуть в сельхозоборот более 32 тыс. га неиспользуемых и залесенных земель в Калужской области. «Сейчас наша ключевая задача — расширение кормовой базы для растущего поголовья. Посевная площадь в Калужской области в этом году вырастет более чем в три раза», — сказал президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник на встрече с калужским губернатором Анатолием Артамоновым 18 апреля.



По данным Росстата, в 2016 году кукуруза на зерно, силос и зеленый корм занимала 4,14 млн га, в том числе 2,89 млн га — кукуруза на зерно. Всего, по оценке Минсельхоза, в этом году посевы кукурузы на зерно будут увеличены на 169,9 тыс. га до 3,06 млн га. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также прогнозирует рост посевов, но в меньшем размере — на 100 тыс. га до 3 млн га. «Тренд на увеличение посевных площадей под кукурузой уже отчасти сходит на нет. В основном, сейчас площади увеличивают в Поволжье, которое для себя только открывает эту агрокультуру, остальные регионы себя чувствуют весьма стабильно и остаются на прежних величинах», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. Он отметил, что главный вопрос — это рентабельность, а цена на кукурузу в текущем сезоне ниже, чем в прошлом сельхозгоду ввиду рекордного валового сбора. «Цены поднимались только до нового года, когда животноводы активно закупали зерно, а после нового года, как и весь основной зерновой рынок, кукуруза находилась либо в стагнации, либо снижалась по причине низкого спроса на данную продукцию», — заметил он. По данным Национального союза зернопроизводителей, в центре страны и Поволжье на минувшей неделе цены на кукурузу не изменились и находились в диапазоне 7−8,4 тыс. руб./т и 7,5−8,5 тыс. руб./т. На юге России и Северном Кавказе, которые являются основными поставщиками кукурузы на экспорт, за неделю цены выросли на 100 руб. до 8,3−9,2 тыс. руб./т, после снижения на 200 руб./т неделей ранее.



Согласно оперативным данным ФТС России на 19 апреля, с начала сельхозгода экспортировано 4,15 млн т кукурузы, что на 6,7% больше, чем на соответствующую дату прошлого сезона. По информации «Федерального центра безопасности и качества зерна», лидером по закупке российской кукурузы является Вьетнам, куда с начала года продано 852 тыс. т, на втором месте — Иран (695 тыс. т), на третьем — Южная Корея (613,9 тыс. т). «По экспорту кукурузы мы вне всякого сомнения идем по рекордному графику. Я полагаю, что [по итогам сезона] мы отправим на экспорт 5,6−5,7 млн т кукурузы, и это самый лучший показатель за всю историю России», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В целом, по его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе доля кукурузы в производстве зерна в России будет увеличиваться. «Потребление кукурузы сейчас растет опережающими темпами, например, по сравнению с темпами роста потребления пшеницы. Поэтому в будущем мы будем находить все новые рынки с новым для нас зерновым товаром — кукурузой», — говорил ранее Петриченко.



По данным Росстата, в 2016 году в России собрано рекордные 15,3 млн т кукурузы, что на 16% больше, чем в 2015 году. К 1 апреля в заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 1,32 млн т кукурузы — на 13,9% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года. Согласно прогнозу «ПроЗерно», в этом году урожай кукурузы составит 14,9 млн т. К 21 апреля кукуруза на зерно в стране посеяна на 706,7 тыс. га или 23,1% к прогнозу, сообщает Минсельхоз.

