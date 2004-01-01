Винный холдинг «Ариант» открыл сегодня крупнейший в России высокотехнологичный виноградный питомник по производству привитых виноградных саженцев и вегетирующих привитых виноградных саженцев с закрытой корневой системой. Производство будет работать по технологии открытой стратификации (на воде), сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект оцениваются в 0,5 млрд руб.



Новый комплекс агрофирмы «Южная» (входит в состав холдинга) планирует ежегодно выращивать до 3 млн саженцев (с возможностью увеличения до 6 млн), в том числе и самой высокой категории качества — базисные (элитные). Привитые саженцы будут использованы как для собственных нужд «Арианта», так и реализовываться на территории страны и за ее пределами. Для сравнения в 2015 году в России было произведено 3,8 млн саженцев, из которых только около 1 млн были привитые, остальные корнесобственные. Таким образом благодаря проекту общероссийская мощность в производстве привитых саженцев будет увеличена в два раза. «Это первый подобный опыт в России в производстве элитного посадочного материала отечественного производства и реальная альтернатива закупкам импортных саженцев, которые не всегда соответствуют почвенно-климатическим условиям регионов России, а в ряде случаев были плохого качества (низкая приживаемость, пораженность вредителями и болезнями). В результате на виноградниках распространились хронические вирусные, микоплазменные и бактериальные болезни, постоянно снижающие долговечность насаждений, количество и качество урожая, приводящие к большой изреженности, и как следствие, к списанию насаждений и их перезакладку», говорится в сообщении пресс-службы.



Производство привитых саженцев для собственной программы холдинга уже запущено: осенью 2017 года планируется получить более 2 млн саженцев для закладки в этом же году около 950 га новых виноградников в Темрюкском и Анапском районах. Реализацию посадочного материала планируется начать с 2019 года. Потребителю будет доступен широкий сертифицированный видовой ассортимент посадочного материала: черенки привоя и подвоя, классические привитые саженцы с открытой корневой системой, вегетирующие привитые саженцы с закрытой корневой системой, привитые саженцы с готовым штамбом.



Комплекс оборудован камерой стратификации, то есть специальным помещением с искусственным микроклиматом (со строгой температурой и влажностью воздуха) для проведения важнейшей технологической операции при производстве саженца. На трех этажах камеры единовременно можно разместить 2,7 млн виноградных прививок, общая мощность питомника составляет около 4 млн прививок. Производство полностью автоматизировано: работу всех систем контролируют один-два сотрудника.



Кроме того, питомник будет служить научно-производственной базой для исследовательских институтов и профильных образовательных площадок. В течение пяти лет планируется реализовать программу по выращиванию саженцев по технологии in-vitro, in-vivo (саженец в пробирке), то есть создавать абсолютно чистую виноградную культуру без вирусов и бактерий. По этому принципу будут оздоровлены все автохтонные (появившиеся и выращиваемые в строго ограниченной зоне) сорта. С этого момента виноградный питомник станет полностью независимым и получит возможность закладки маточников из собственного оригинального, очищенного материала. Наиболее перспективные автохтоны, обладающие исключительными характеристиками и продуктивностью на территории Краснодарского края это — Саперави, Ркацители, Красностоп анапский, Красностоп золотовский, Гранатовый, Екатеринодарский, Платовский, Сибирьковый, Варюшкин, Цимлянский черный, Бейсуг. В промышленных насаждениях агрофирмы «Южная» уже возделываются автохтонные сорта на площади свыше 2,2 тыс. га.



По данным Союза виноградарей и виноделов России, в период с 2000 по 2014 годы в стране было заложено 64,2 тыс. га новых виноградных насаждений, и сейчас насчитывается свыше 90 тыс. га. В 2016-м было введено примерно 6 тыс. га новых виноградников, что больше, чем за последние несколько лет, когда в среднем сажали не более 3,5 тыс. га. По оценке Минсельхоза, необходимо закладывать не менее 10 тыс. га виноградников в год, что позволит к 2020-му выйти на 140 тыс. га.



Винный холдинг «Ариант» вместе с одноименным агрохолдингом входят в группу компаний «Ариант»», которая была основана в 1995 году в Челябинской области бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым. В составе винного холдинга — челябинский «Центр пищевой индустрии — Ариант» и винодельня «Кубань-Вино», по итогам прошлого года они произвели 95,7 млн бутылок вина.

