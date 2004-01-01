Маслоэкстракционный завод «Амурский», который возводится на территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области, произвел первые 11 тыс. т продукции — соевого шрота и соевого масла. Об этом рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании «Амурагроцентр» Александр Сарапкин. В настоящее время завод работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, на площадках работают специалисты по пусконаладочным работам. Как сообщает Минвостокразвития, в мае, как ожидается, будет получено разрешение на эксплуатацию.



По итогам 2017 года предприятие планирует выпустить около 160 тыс. т продукции, уточнил Сарапкин. «Мы начали (работать) не с начала года, поэтому по итогам сельхозгода будет около 100 тыс. т, еще около 60 тыс. т будет выпущено в октябре-декабре», — уточнил он. В строительство первого этапа предполагалось вложить 1,1 млрд руб., однако по факту его стоимость составила 1,5 млрд руб. «Кроме того, мы много вложили в возведение домов для сотрудников, построили гаражи и купили автомобили для перевозки сырья и т. д. Так что в общей сложности на сегодняшний день инвестировано около 1,8 млрд руб.», — отметил топ-менедж.



Глубокая переработка сои будет запущена после реализации второго этапа проекта, его точные сроки Сарапкин назвать затруднился. «В технологическом аспекте все вопросы решены, однако еще есть много вопросов организационного и финансового плана. Если все будет хорошо, то запуск второй очереди может состояться в конце 2018 года — начале 2019 года», — сообщил гендиректор «Амурагроцентра». Строительство второй очереди обойдется примерно в 2,2 млрд руб. Суммарно же стоимость проекта может достичь 6 млрд руб., не исключил Сарапкин, — в случае, если будет принято решение о реализации третьей, четвертой очередей. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока предоставил компании целевой заем в размере 2,1 млрд руб. Ранее сообщалось, что он будет выдан сроком до 10 лет под 5% годовых. Планируемая мощность предприятия — 240−270 тыс. т продукции в год. По завершении второго этапа завод, в частности, планирует выпускать изолят соевого белка, пищевую клетчатку и олигосахариды. «Это продукция, которую в России никто не производит», — подчеркнул гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.



В настоящее время изолят соевого белка в России является полностью импортным, подтверждает президент Российского соевого союза Александр Санакин. «Сейчас изолят, в основном, завозится из Китая. Поэтому, если «Амурагроцентр» запустит глубокую переработку, то он будет первым, хотя, я думаю, это произойдет далеко не завтра. К тому же «Амурагроцентру» придется конкурировать с Китаем с точки зрения цены», — прокомментировал «Агроинвестору» Санакин.



«Амурагроцентр» является самым крупным резидентом территории опережающего развития «Белогорск». Строительство завода началось в 2015 году на базе хлебопроизводственного комбината, после выхода на полную мощность, по оценке «Амурагроцентра», он сможет обеспечить потребности страны в продуктах переработки сои, также часть продукции планируется отправлять за рубеж. В настоящее время у «Амурагроцентра» есть завод по переработке зерновых агрокультур и сои в Благовещенске, предприятие производит гидратированное соевое масло, рафинированное дезодорированное соевое масло, пищевой и кормовой соевый шрот, экструдированную кормовую сою, комбикорма и премиксы. Мощность переработки завода — 400 т сои в сутки.

