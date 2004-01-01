Один из крупнейших российских производителей снэков и кондитерских изделий — «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «3 корочки», «Озерский сувенир», BEERка и др.) — выкупила у группы «Белый фрегат» сахарный комбинат «Колпнянский» (Орловская область). Представитель КДВ Неля Костяева подтвердила «Агроинвестору», что сделка состоялась, и пояснила, что завод был приобретен вместе с 60 тыс. га земли в регионе. Они также принадлежали «Белому фрегату», их КДВ купила в апреле 2017 года. Сумма сделки не раскрывается.



Головная структура «КДВ Групп» — «Кондитерус Ком» — 31 марта стала владельцем компаний «Орловский лидер», «Орелагроинвест» и «МТС-Фрегат», следует из данных kartoteka.ru. Ранее они принадлежали основному владельцу (99%) «Белого фрегата» Анатолию Буторину. По словам Нели Костяевой, компания намерена выращивать на приобретенной земле сахарную свеклу и пшеницу твердых сортов и обеспечивать свое основное кондитерское производство сырьем.



В 2007 году «Белый фрегат» купил «Сахарный завод «Колпнянский» у «Разгуляя». Тогда предприятие обошлось компании Буторина в $15 млн. Мощность переработки сахарной свеклы на «Колпнянском» составляет 6 тыс. т в сутки.



Исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина считает приобретение сахарного завода вполне логичным для КДВ: группа пытается выстраивать цепочку полного производственного цикла — от поля до торговли. Она отмечает, что до последнего времени на отечественном кондитерском рынке работали только две крупных российских компании — «Объединенные кондитеры» и концерн «Славянка», остальные игроки представляют западные компании.



Рынок мучных кондитерских изделий обладает меньшей маржинальностью, чем выпуск шоколадной продукции. Поэтому в этом сегменте долгое время царили мелкие региональные компании, пока на него не пришли западные игроки и не стало ясно, что в этом секторе «тоже есть жизнь», говорит Никитина.



Она предполагает, что КДВ на приобретенных землях сможет выстроить отдельный полноценный сельхозбизнес, не только обслуживающий собственные предприятия группы. И, безусловно, приобретенные земли и завод позволят КДВ решить вопрос сокращения производственных издержек. Эксперт уверена, что на этом КДВ не остановится, и наверняка в ближайшее время стоит ожидать информации о новых приобретениях группой производственных активов.



По данным ЦИКР, объем продаж кондитерских изделий в 2016 году составил 3,55 млн т, или 979 млрд руб. При этом в последние месяцы динамика роста цен на шоколад стала самой низкой за последние два года — в марте 2017 года он подорожал в среднем на 7,5% к аналогичному периоду 2016-го.



В томскую «КДВ Групп» входят более десяти фабрик. Компания выпускает продукцию под торговыми марками «3 корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «Бонди», «Бомбастер» и др. Объем производства кондитерских изделий превышает 120 тыс. т в год. По оценке Forbes, выручка холдинга в 2015 году составила 80,9 млрд руб.

