Строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Росагромаркет» возле Новосибирска, старт строительства которого первоначально был намечен на середину 2016 года, а затем сдвинут на весну 2017-го, снова перенесен — на июнь 2017 года, сообщил «Агроинвестору» гендиректор «Росагромаркета» Богдан Григорьев. По его словам, задержка связана с вопросом льготного кредитования, который пока не решен.



«В марте мы подписали соглашение со Сбербанком, и, как ожидаем, в течение мая будут окончательно решены все вопросы с правилами кредитования, а Минсельхоз получит дополнительное финансирование от правительства на эти цели, — рассказал Григорьев. — В идеале до начала работы хотим иметь на руках решение по процентной ставке. В начале, конечно, на строительстве не самые большие затраты, так что выходить на площадку, наверное, все равно будем, но хотя бы в первые пару месяцев хотелось бы получить бумаги от Минсельхоза». Он напомнил, что до настоящего времени в приоритете органов исполнительной власти была весенняя посевная кампания. «Однако с краткосрочным кредитованием посевной в основном сейчас разобрались, теперь будут решаться вопросы по инвесткредитам», — уверен топ-менеджер.



В январе 2017 года «Росагромаркет» также подавал заявку на возмещение 20% капитальных затрат на строительство новосибирского ОРЦ. Однако в процессе сбора заявок выяснилось, что субсидии по CAPEX будут выдаваться только после ввода объектов в эксплуатацию. «Это для нас в меру критично, — заверил Григорьев. — Главное, что деньги есть, и проекты в принципе субсидируются. По крайней мере, две субсидии уже выданы». В середине января представитель «Росагромаркета» сообщал «Агроинвестору», что проект новосибирского ОРЦ находится в максимальной стадии готовности, «уже вышли на строительную площадку и готовы начать строительство».



ОРЦ общей площадью 233 тыс. кв. м планируется построить на участке 107 га под Новосибирском. Объем единовременного хранения составит 175 тыс. т, площадь зоны хранения — 150 тыс. кв. м. Площадь первой очереди ОРЦ составит 105 кв. м, ввод объектов запланирован на конец 2017 года. По словам Григорьева, общая стоимость центра 16,5 млрд руб., в том числе на объекты первой очереди будет потрачено 8,5 млрд руб. Предполагается, что новосибирский ОРЦ станет частью единой федеральной сети оптово-распределительных центров, которые также будут располагаться в Московской и Ростовской областях. Ввод первой очереди ростовского ОРЦ запланирован на 2018 год, московского ОРЦ — на конец 2018 года, указано на сайте «Росагромаркета». Впоследствии компания планирует возведение центров на Урале и Дальнем Востоке.



21 апреля 2014 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию сети ОРЦ. В декабре 2014-го в госпрограмму развития сельского хозяйства была добавлена подпрограмма, предполагающая компенсацию 20% капитальных затрат и субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на создание центров. Изначально предполагалось к концу 2020 года построить сеть общей мощностью единовременного хранения свыше 4,7 млн т, однако затем показатель был уменьшен до 3 млн т. В обновленной агрогоспрограмме мощности к 2020 году сокращены до 1,7 млн т единовременного хранения: в ближайшие четыре года ежегодно должно вводиться по 66,4 тыс. т мощностей ОРЦ.

