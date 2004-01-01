Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о продаже 89,53% акций птицефабрики «Синявинская». Как следует из материалов ведомства, пакет приобретает столичная компания «СБК-Базис», основным видом деятельности которой указана «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».



Согласно данным kartoteka.ru, компания «СБК-Базис» зарегистрирована в августе 2016 года и на 100% принадлежит «СБК Уран», которой в свою очередь через «СБК-Ритейл» и «СБК Проект» владеет «Сбербанк Капитал», на 100% принадлежащий ПАО «Сбербанк». «СБК-Ритейл» также владеет долями в ООО «Мясокомбинат Усть-Лабинский» (0,01%, остальные 99,99% — у «СБ Инвест»), а также в «СБК Агро-Инвест» (40%, остальные 60% — у «Система телеком активы», входящей в АФК «Система»).



В настоящее время владельцем «Синявинской» считается «Русгрэйн Холдинг», структуры которого купили птицефабрику в 2016 году. О сделке, ставшей одной из крупнейших в российском АПК в прошлом году, в июле объявил президент «Русгрэйн Холдинга» Али Дарчиев, правда позже член совета директоров «Русгрэйн» Алексей Верхотуров говорил, что переговоры велись, но сделка не состоялась. 11 октября 2016 года гендиректором «Синявинской» был назначен Артур Холдоенко, который ранее был представителем управляющей компании в башкирских птицефабриках «Русгрэйн». По оценкам экспертов, «Синявинская» могла обойтись «Русгрэйну» в 7 млрд руб. с учетом долгов.



Артур Холдоенко подтвердил «Агроинвестору» факт передачи пакета Сбербанку. «Сбербанк — основной кредитор птицефабрики. А так как у предыдущих собственников был ряд вопросов с обслуживанием этого кредитного портфеля и у банка есть определенная негативная история по этому портфелю, то мы взяли на себя обязательства предоставить в залог акции. А из-за того, что мы крупный производитель, требуется согласование ФАС», — пояснил Холдоенко.



По его словам, на работе птицефабрики передача акций не скажется. «Собственник фактически не меняется, ничего не меняется, просто это некая юридическая процедура. Это один из шагов, прописанных в наших отношениях со Сбербанком», — отметил он, добавив, что впоследствии этот пакет будет передан акционерам птицефабрики. «У нас есть определенные соглашения, при каких условиях это будет сделано и как», — уточнил Холдоенко.



Пресс-служба Сбербанка отказалась прокомментировать приобретение пакета акций. Как отметил аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов, теоретически могла иметь место так называемая продажа акций под отменительное условие или, другими словами, с правом обратного выкупа, что иногда может рассматриваться как одна из форм залога. «Я полагаю, что если нынешнее руководство птицефабрики положительно оценивает сделку, то она действительно может оказать позитивное влияние», — сказал «Агроинвестору» Лукашов.



Птицефабрика «Синявинская» является крупнейшим в России производителем куриного яйца. Согласно собственным данным компании, она ежегодно выпускает 1,3 млрд яиц. Предприятие включает непосредственно птицефабрику, а также племрепродуктор «Назия» и Волховский комбикормовый завод. По данным Росптицесоюза, в 2016 году на «Синявинскую» приходилось 4% российского рынка яйца. Птицефабрика была открыта в 1978 году, в 2006 году председателем совета директоров стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Никита Мельников. После этого на производстве была начата масштабная реконструкция стоимостью 3 млрд руб.



Однако начиная с 2010 года «Синявинская» столкнулась с рядом проблем, связанных с гибелью птицы, налоговыми претензиями и возбуждением уголовных дел. В 2015 году Арбитражный суд Петербурга потребовал от фабрики снести три производственных корпуса, строительство которых было признано незаконным. Кроме того, «Синявинскую» обвинили в незаконной вырубке леса на территории, примыкающей к птицефабрике, и загрязнении почв нитратами, цинком и бактериями группы кишечной палочки. Ущерб, причиненный окружающей среде, прокуратура оценила в 166 млн руб. В сентябре 2016 года в Арбитражный суд Петербурга поступило исковое заявление о банкротстве «Синявинской» от одного из кредиторов — компании «Горбуновъ» (занимается перевозками). Однако в ноябре суд принял решение вернуть заявление истцу, сославшись на нарушения при его подаче. Как заявлял тогда Холдоенко «Коммерсанту», фабрика постепенно возвращает непогашенные долги, а в будущем намерена вложить около 2 млн евро в расширение производства.



По данным kartoteka.ru, по итогам 2015 года выручка птицефабрики «Синявинская» составила 5,1 млрд руб. (в 2014-м — 4,4 млрд руб.), чистая прибыль — 207,4 млн руб. (в 2014-м — 153,8 млн руб.).

