Нижегородская агрофирма «Весна» (основана акционерами и топ-менеджерами «АФГ Националь«) инвестирует в приобретение техники в 2017 и в 2018 годах 1,1 млрд руб. В 2016-м и в рамках подготовки к весенним полевым работам текущего года компания уже закупила новой техники на сумму более 300 млн руб. Об этом «Агроинвестору» рассказал первый замгендиректора Роман Девицин.



Основной агрокультурой, выращиваемой в компании является сахарная свекла, которая используется для производства сахарного песка на собственном перерабатывающем предприятии — Сергачском сахарном заводе. Под урожай этого года «Весна» более чем в два раза увеличила посевы агрокультуры (до 8,5 тыс. га). Для этого в оборот были вовлечены новые земли, не использовавшихся ранее для выращивания свеклы и, как следствие, требующие более существенных затрат на подготовку. Кроме того, увеличение посевных площадей требует и расширения парка техники. «При выращивании сахарной свеклы мы используем высокопроизводительные сорта семян, которые показали хорошую урожайность в наших условиях и устойчивость к неблагоприятным факторам (погода, вредители, болезни). Но помимо хорошей урожайности необходимо обеспечить эффективную уборку и с минимальными потерями довезти продукцию до завода, — говорит Девицин. — Устаревшая техника приводит к высоким потерям при уборке и транспортировке урожая. Поэтому мы и запланировали замену устаревшей техники, которая не обеспечивает необходимое качество сбора урожая».



Компания придерживается четырехпольного севооборота. Это означает, что на одном и том же участке земли свекла сеется один раз за четыре года. Помимо зерновых (как яровых, так и озимых) агрофирма включила в севооборот бобовые агрокультуры, которые в условиях Нижегородской области обеспечивают более высокую, по сравнению с зерновыми, рентабельность, и не противоречат свекольному севообороту, делится планами топ-менеджер. Кроме того, бобовые имеют значительный экспортный потенциал, но требуют надлежащего качества, что возможно обеспечить, используя современные технологии подготовки продукции.



Агрофирма «Весна» создана акционерами и топ-менеджерами «АФГ Националь» в прошлом году. В составе компании — Сергачский сахарный завод, который был приобретен у «Ак Барса». В сезоне-2016/17 предприятие переработало 167 тыс. т сырья, в том числе давальческого, и произвело 24 тыс. т сахара. В новом сельхозгоду инвесторы хотят повысить объемы производства сахара до 45 тыс. т (а суточную переработку до 3 тыс. т), а в перспективе — до 100 тыс. т. Собственный земельный банк завода на сегодняшний день превышает 80 тыс. га. Дополнительно в севооборот в этом году вводится 20 тыс. га сельхозземель.

