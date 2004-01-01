«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева попал в обновленный список санкций Украины против России. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины введено в действие Указом президента страны Петром Порошенко от 15 мая. В приложении к решению «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» перечислено 468 компаний и организаций, в том числе украинские представительства.



Согласно указу, санкции против «Агрокомплекса» вводятся на три года и подразумевают ограничение торговых операций на Украине, полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории страны, а также приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Введенные Петром Порошенко санкции никак не отразятся на компании, заявил «Агроинвестору» гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина. «Мы не сотрудничаем с Украиной, поэтому введенные ограничения нас не беспокоят», — сказал он, добавив, что транзит продукции через Украину также не производится.



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева (12-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) создан в 1993 году Николаем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Последний также попал под санкции Украины. Агрохолдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством и переработкой сельхозпродукции.



В этом году компания вплотную подошла к тройке лидеров по объему земель, по данным консалтинговой компании BEFL, «Агрокомплекс» за прошлый год увеличил земельный банк на 40% (184 тыс. га) до 640 тыс. га. Как сообщалось ранее, в течение 2016 года компания сделала ряд приобретений, в том числе купила рисовые активы «Разгуляя» (около 33 тыс. га), а также присоединила Parus Agro Group, в активе которой 102 тыс. га на Кубани, в Адыгее и Ставрополье.



Как следует из бухгалтерской отчетности компании, выручка «Агрокомплекса» в 2016 году выросла на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб.



Кроме «Агрокомплекса» в перечне компаний, в отношении которых Украина ввела санкции, находятся агрохолдинг «Юг Руси», которому в течение года запрещено участвовать в приватизации и арендовать государственное имущество, и «Астон», которому на год ограничили торговые операции. Также в список входит ряд крымских предприятий, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции. В частности, под санкциями находятся Севастопольский, Симферопольский и Крымский винодельческие заводы, завод шампанский вин «Новый свет», «Массандра» и все ее филиалы, опытное хозяйство «Черноморское», хозяйство «Ялтинское», «Предгорье», агрофирма «Прибрежная», агрокомбинат «Виноградный», «Крымский рыбопитомник». Все они являются государственными бюджетными учреждениями республики. Также под санкции попали НИИ сельского хозяйства Крыма и ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач». Им Украина в течение года ограничивает право пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом и ограничивает торговые операции. Также санкции предполагают предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления определенного вида деятельности. Также запрещается осуществлять госзакупки товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юрлиц, которые находятся в собственности иностранного государства. Кроме того, к этим предприятиям применяются и другие санкции, «соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом», говорится в документе.