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Украина ввела санкции против «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева
Введенные ограничения никак не отразятся на работе холдингаТатьяна Кулистикова, Екатерина Дятловская
Агроинвестор, май 2017
«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева попал в обновленный список санкций Украины против России. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины введено в действие Указом президента страны Петром Порошенко от 15 мая. В приложении к решению «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» перечислено 468 компаний и организаций, в том числе украинские представительства.
Согласно указу, санкции против «Агрокомплекса» вводятся на три года и подразумевают ограничение торговых операций на Украине, полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории страны, а также приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Введенные Петром Порошенко санкции никак не отразятся на компании, заявил «Агроинвестору» гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина. «Мы не сотрудничаем с Украиной, поэтому введенные ограничения нас не беспокоят», — сказал он, добавив, что транзит продукции через Украину также не производится.
«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева (12-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) создан в 1993 году Николаем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Последний также попал под санкции Украины. Агрохолдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством и переработкой сельхозпродукции.
В этом году компания вплотную подошла к тройке лидеров по объему земель, по данным консалтинговой компании BEFL, «Агрокомплекс» за прошлый год увеличил земельный банк на 40% (184 тыс. га) до 640 тыс. га. Как сообщалось ранее, в течение 2016 года компания сделала ряд приобретений, в том числе купила рисовые активы «Разгуляя» (около 33 тыс. га), а также присоединила Parus Agro Group, в активе которой 102 тыс. га на Кубани, в Адыгее и Ставрополье.
Как следует из бухгалтерской отчетности компании, выручка «Агрокомплекса» в 2016 году выросла на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб.
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