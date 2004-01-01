Агрохолдинг «Евродон» намерен реализовать в Тверской области несколько инвестиционных проектов по производству мяса утки, индейки, баранины, а также готовой мясной продукции. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, речь идет о возможных пяти новых направлениях развития агропромышленного кластера в регионе.



В частности, в Тверской области планируется организовать промышленное производство индейки мощностью более 150 тыс. т продукции в год, а также утки пекинской породы с предполагаемым объемом выпуска 40 тыс. т в год. Проекты включают родительское стадо, инкубатор, комбикормовый завод. «Фактически это такие же мощности, как в Ростовской области, хотя там они и могут быть увеличены до более 200 тыс. т по индейке, и свыше 80 тыс. т — по утке. Но пока и в Ростовской области мы не вышли на 150 тыс. т — то кризис, то строительство, то птичий грипп, в результате чего сроки сдвинулись», — сказала «Агроинвестору» представитель «Евродона».



В 2016 году, компания, по собственным данным, произвела 74,5 тыс. т индейки в живом весе или около 65 тыс. т в убойном. В 2017-м «Евродон» планировал увеличить объем производства индейки до 150 тыс. т, однако в январе этого года после обнаружения птичьего гриппа на площадках холдинга в Ростовской области холдинг скорректировал динамику роста до 90 тыс. т/год.



Собственная баранина

В тверском агрокластере «Евродон» также намерен построить комплекс по производству баранины мощностью 15 тыс. т продукции в год. «Вадим Ванеев (основатель и гендиректор холдинга) разрабатывал этот вопрос в течение двух лет. Этот проект будет первым по промышленному производству баранины в России, со своим родительским стадом, комбикормовым центром», — рассказала представитель «Евродона», отметив, что в будущем производство баранины будет организовано и в Ростовской области.



В апреле о намерении вложить 20 млрд руб. в овцеводство заявил холдинг «Мираторг». К реализации проекта он намерен приступить уже в этом году, первая ферма на 30 тыс. овцематок будет построена в Курской области, позднее будет возведено еще 10 ферм. Возможность реализации проекта на 100 тыс. овцематок рассматривал и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, позднее предполагаемая мощность была сокращена до 30 тыс., сейчас этот проект находится в стадии проработки. В конце 2016 года овцеводческое подразделение создала компания «Промагро», холдинг уже закупил более 6 тыс. овец куйбышевской породы и в мае начнет реализацию собственной ягнятины.



По данным Росстата, в 2016 году все хозяйства произвели 466 тыс. т овец и коз на убой в живом весе, в том числе лишь 36 тыс. т пришлось на долю сельхозорганизаций. Производителям, решившим заняться производством баранины, придется приучать население к новому продукту, говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По его словам, культуры потребления баранины в потребительской упаковке в России сейчас нет, поэтому наиболее правильно реализовывать подобные проекты поэтапно, чтобы была возможность оценить спрос на предложенные объемы и сократить риск слабой востребованности нового продукта.



Срок — два года

Кроме того, «Евродон» предполагает построить в Тверской области универсальный мясоперерабатывающий завод мощностью 90 тыс. т/год готовой продукции, а также завод по производству подстилки для скота, который сможет обеспечивать собственные нужды предприятий холдинга и население региона. «Кластер в Тверской области, находясь между двумя мегаполисами, будет направлен на обеспечение рынка Центральной России», — сказала представитель «Евродона».



Срок реализации проектов от закладки камня до старта производства — два года, все направления будут реализовываться в два этапа. В ближайшее время начнется поиск земельных участков под производственные площадки. Для анализа возможных мест расположения губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать рабочую группу, сообщает пресс-служба администрации региона. По планам «Евродона», реализация проектов позволит создать в области более 8 тыс. рабочих мест, налоговые отчисления составят свыше 900 млн руб. ежегодно.



Предполагаемый объем инвестиций «Евродон» пока не называет. «Сейчас еще рано об этом говорить — многое будет зависеть от того, сколько будет стоить площадка, инфраструктура и т. д. », — пояснила «Агроинвестору» представитель компании.



«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. По данным kartoteka.ru, 45% компании принадлежит ее основателю Вадиму Ванееву, 40% — Внешэкономбанку, 15% — дирижеру Валерию Гергиеву. С 2006 года компания поставляет на рынок мясо индейки под маркой «Индолина», в 2013 году холдинг начал выпуск мяса утки под брендом «Утолина». По итогам 2015-го выручка компании составила 5,27 млрд руб., чистая прибыль — около 1 млн руб.



Зараженное мясо

В декабре 2016 года Россельхознадзор сообщил о вспышке птичьего гриппа на двух площадках «Евродона» в Ростовской области. В результате было уничтожено около 700 тыс. индеек из 12-миллионного стада, рассказывал Ванеев в интервью «Секрету фирмы», опубликованному в феврале. Ущерб группа оценила в 1,8 млрд руб., поголовье было застраховано в «Росгосстрахе». На предприятии был введен карантин, объем продаж упал на 50%. 21 апреля Россельхознадзор объявил о новой вспышке птичьего гриппа на площадках «Евродона», компания сообщила об уничтожении еще 42 тыс. индеек.



18 мая Россельхознадзор сообщил об обнаружении зараженного птичьим гриппом мяса производства «Евродона» в девяти регионах — Ростовской, Московской, Кировской, Воронежской областях, Удмуртии, Татарстане, Башкортостане, Краснодарском и Приморском краях. Как утверждает Россельхознадзор, изъятая продукция сопровождалась ветеринарными документами, выданными Ростовской областной ветеринарной лабораторией и подтверждающими эпизоотическое благополучие продукции. В связи с этим ведомство пообещало «принять меры по привлечению виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности».



Ранее на этой неделе пресс-служба администрации Краснодарского края заявила об уничтожении 14 т инфицированной птичьим гриппом продукции в шести муниципалитетах. Почти 3 т мяса индейки с геномом птичьего гриппа также были изъяты из продажи в Приморье. В пятницу об обнаружении более 4 т полуфабрикатов из индейки, зараженных вирусом, сообщило управление Россельхознадзора по Челябинской области. «Продукция поступила с территории республики Татарстан, со складов двух предприятий, куда она была завезена, в свою очередь, по ветеринарным сопроводительным документам, выписанным госветслужбой Ростовской области с отметкой от отрицательных результатах исследований на грипп, А птиц», — говорится в сообщении ведомства.



С 15 мая Россельхознадзор запретил экспорт птицы из шести регионов России для сохранения статуса России как страны, свободной от гриппа птиц. В перечень российских субъектов, попавших под ограничения, попали Ростовская, Московская, Астраханская области, Калмыкия, Чечня и Краснодарский край. Из этих регионов нельзя вывозить живую птицу, инкубационные яйца, генетический материал домашних птиц и птицеводческую продукцию, не прошедшую термическую обработку.

