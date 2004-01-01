Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство агрохолдинга «Степь», принадлежащего АФК «Система» Владимира Евтушенкова, о покупке 100% долей в агрофирмах «Ульяновец» и «Заветное». Как следует из материалов ведомства, оба предприятия располагаются в Георгиевском районе Ставропольского края, основной вид деятельности — выращивание зерновых агрокультур.



Согласно данным kartoteka.ru, «Ульяновец» и «Заветное» были созданы в 2001 году, в настоящее время их владельцами на паритетных началах являются член совета директоров Руссоббанка Александр Мерман и Иван Дадаев, который через компании «Прадус» и ТКЦ «Рослада» владеет долей в банке «Республиканский кредитный альянс». Комментировать возможную продажу «Степи» ставропольских агрофирм Иван Дадаев отказался. Гендиректором обоих агрофирм является учредитель «АСХ Холдинг» Геннадий Зерников, оперативно связаться с ним не удалось.



По данным сайта администрации Георгиевского района Ставропольского края, «Ульяновец» и «Заветное» входят в список хозяйств, под управлением которых находятся более 3 тыс. га сельхозземель. В 2011 году исполнительный директор «Заветного» Юрий Лысых рассказывал «Агроинвестору», что предприятие засевает 9 тыс. га рапсом, подсолнечником и соей. По информации районной администрации, в прошлом году «Заветное» и «Ульяновец» также выращивали овощи и картофель. Согласно перечню инвестиционных проектов, с 2012 по 2017 год на «Заветном» была произведена реконструкция мелиоративной системы для производства овощей на площади 2,1 тыс. га стоимостью 189 млн руб., на «Ульяновце» в 2012—2016 годах — реконструкция орошаемого участка площадью 857,2 га. Выручка «Заветного» в 2015 году составила 512 млн руб., чистая прибыль — 27,4 млн рублей. Выручка «Ульяновца» — 425 млн руб., чистая прибыль — 33,3 млн руб.



АФК «Система» сумму возможных сделок не раскрывает. «До завершения сделки никаких комментариев мы не даем», — сказал «Агроинвестору» представитель компании. Согласно расчетам аналитического центра «Совэкон», средняя стоимость земли сельхозназначения в Ставрополье в 2016 году составляла около 90 тыс. руб., в долларовом выражении увеличившись за год в 1,7 раза. А с учетом того, что «Степь» покупает земли в наиболее благоприятных для сельского хозяйства районах Ставропольского края, цена там может доходить и до 150 тыс. руб. за гектар, ранее говорил «Агроинвестору» управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов.



По состоянию на конец декабря 2016 года земельный банк «Системы» составлял 315 тыс. га с учетом RZ Agro (находится под управлением АФК «Система» и членов семьи Луис-Дрейфус), увеличившись за год в 2,3 раза, говорится в отчете холдинговой компании за прошлый год. В результате сделанных в начале этого года приобретений в Ростовской области и на Ставрополье земельные активы выросли до 350 тыс. га, что позволило АФК «Система» подняться на девятое место в рейтинге крупнейших землевладельцев, опубликованном консалтинговой компанией BEFL в апреле. По объему сельхозземель «Система» впервые вошла в топ-10 крупнейших землевладельцев, показав максимальный прирост земельных активов среди участников рейтинга (+208 тыс. га за год).



Агрохолдинг «Степь» был приобретен АФК «Система» во второй половине 2014 года и объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Под управлением «Степи», в частности, находится крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный», купленный в конце 2015 года, племзавод «Прогресс» (в 2016 году был выкуплен у «Разгуляя»), а также группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно», «Трудовое» и др. В 2016 году выручка «Степи» увеличилась в четыре раза до 8,36 млрд руб. «за счет как сделок M&A, так и органического роста», говорится в отчете АФК «Система». Операционная прибыль агрохолдинга составила 2,94 млрд руб., скорректированная OIBDA — 2,86 млрд руб. В прошлом году «Степь» собрала 1,04 млн т зерновых, 45,8 тыс. т томатов и огурцов, заложила 150 га новых интенсивных садов и увеличила дойное стадо на 13% до 3,7 тыс. коров, производство молока увеличилось на 20%. В 2018 году «Система» планирует провести IPO агрохолдинга «Степь», объединив его с RZ Agro.

