По итогам совещания у первого вице-премьера России Игоря Шувалова по вопросу приватизации «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Минэкономразвития, Минсельхозу и Минфину поручено определить цену госпакета компании, а также изучить возможность его продажи консорциуму «Суммы» Зиявудина Магомедова и РФПИ, сообщает «Коммерсантъ». Доля РФПИ в сделке может составить 10%.

Одновременно Минсельхозу, Минэкономики и ОЗК поручено к 5 июня представить предложения по передаче функций госагента по проведению зерновых интервенций другой компании, говорится в протоколе совещания. В Минсельхозе на запрос «Агроинвестора» не ответили. ОЗК выполняет функцию госагента с момента своего создания в 2007 году и, по словам руководителя аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, идеи о передаче этих полномочий возникали и ранее. «Понятно, что если сейчас идет разговор о приватизации, то надо что-то делать с функцией госагента. Сейчас ОЗК является госкомпанией, однако если она перестанет быть таковой, то и остальные компании в равной степени могут выступать госагентом и получать за это вознаграждение», — сказал «Агроинвестору» Сизов. При этом, по его словам, мощностями по хранению, аналогичными ОЗК, потенциальный претендент может и не обладать. «Госагент отвечает за операции с фондом, при этом совершенно необязательно, что все зерно в интервенционном фонде должно храниться на собственных элеваторах. Он также может отбирать уполномоченные элеваторы, завозить, контролировать и платить», — отметил Сизов, добавив, что и ОЗК в настоящее время хранит лишь часть интервенционного зерна на собственных элеваторах.

Сейчас «Сумма» владеет 50% минус одна акция ОЗК, этот пакет был приобретен в 2012 году дочерней структурой «Суммы» — ООО «Инвестор» за 5,95 млрд руб. На выкуп остальной доли, по данным «Коммерсанта», потребуется до 14 млрд руб. Ранее власти неоднократно говорили о дальнейшем снижении госучастия в компании, сокращение доли государства в ОЗК было предусмотрено прогнозным планом приватизации на 2014−2016 годы. Однако в декабре 2015 года глава Росимущества Ольга Дергунова заявила, что вопрос о приватизации ОЗК в ближайшее время не стоит. «Прежде чем продавать акции компании на следующем этапе, целесообразно удостовериться, что все те обязательства, которые компания брала перед государством, исполнены», — сказала она. Позднее ОЗК была включена в план приватизации на 2017−2019 годы.

Представитель пресс-службы «Суммы» сообщил «Агроинвестору», что группа заинтересована в приватизации госпакета ОЗК. В апреле Зиявудин Магомедов в интервью Forbes говорил, что «Сумма» будет участвовать в приватизации.

ОЗК создана в марте 2007 года в результате преобразования ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», основной функцией которого было госрегулирование зернового рынка. В настоящее время компания управляет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями с общей паспортной емкостью хранения 2 млн т, семью перерабатывающими предприятиями мощностью 1,6 млн т/год и двумя портовыми элеваторами с мощностью перевалки 4,1 млн т зерна в год в Новороссийске и Калининграде, говорится на сайте ОЗК. Самый крупный из активов — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», ежегодная мощность перевалки которого составляет 3,5 млн т зерна. Выручка ОЗК в 2016 году составила 12 млрд руб. (на 30% ниже, чем годом ранее), чистая прибыль — 2,24 млрд руб. (-12%).