Компания «Сингента», один из лидеров рынков агрохимии и семян, приступила к строительству Института защиты семян в Воронежской области. Церемония закладки первого камня состоялась во вторник, 30 мая. «Защита растений — это значительная часть бизнеса для «Сингенты». Институт защиты семян станет одним из важнейших элементов для того, чтобы предлагать новые услуги сельхозпроизводителям, мы хотим продемонстрировать продукт, его эффективность и те преимущества, которые получает сельхозпроизводитель», — рассказал глава коммерческого подразделения российского подразделения «Сингенты» Джонатан Браун.



Как отметил директор региона «Центр» «Сингенты» Александр Алексеев, институт будет выполнять научную, исследовательскую и образовательную роли. «В институте мы будем демонстрировать различные виды протравочных машин, начиная от бетономешалки. Также будет показываться, как правильно наносить средства защиты растений, как правильно высеивать семена и т. д. Кроме того, сейчас все крупные агрохолдинги имеют свои семенные заводы, и мы будем изучать их проблемы, исследовать их и рекомендовать пути решения», — рассказал Алексеев «Агроинвестору».



Это будет 13-е подобное учреждение «Сингенты» в мире и первое — на территории России, отмечает компания. «Лабораторий подобного рода в России сейчас нет в принципе», — уточнил Алексеев. Что касается исследовательских институтов «Сингенты» в других странах, то, по его словам, это будет аналогичное учреждение. «У нас в Швейцарии расположен такой институт, аналогичный теперь будет и в России. Даже немного усовершенствованный, так как технологии уже немного шагнули вперед», — отметил он. Институты «Сингенты» в настоящее время, в частности, уже работают в США, Канаде, Китае, Франции, Германии.



Инвестиции в строительство составят $1,5 млн (80 млн руб.). «Вложения в оборудование будут совместные с его поставщиками. «Сингента» со своей стороны инвестирует в оборудование дополнительно около $0,5 млн», — рассказал Браун.



В настоящее время «Сингента» имеет в России три собственные лаборатории — в Воронежской области, Липецке и Краснодаре. «Мы предлагаем 125 продуктов по защите растений и 360 различных гибридов, которые применяются на российском рынке. В прошлом году мы открыли в Ставрополе лабораторию, для того чтобы убедиться в надлежащем уровне производства семян [лаборатория по контролю качества семян в городе Михайловске Ставропольского края была открыта в мае 2016 года, объем инвестиций в проект составил 60 млн руб.]. И теперь мы подошли к строительству Института защиты семян. Я обещаю, что инвестиции будут еще больше, потому что мы видим возможность помочь России прийти к тем целям, которые были заявлены в сфере сельского хозяйства», — рассказал Браун.



По словам Брауна, в будущем компания намерена наращивать локализацию производства в России, и к 2020 году она должна составить до 80%. «Мы уже экспортируем продукцию, которую производим в России, в частности, в Казахстан и в остальные страны Евразийского союза. Эти объемы будут увеличиваться», — рассказал он. В настоящее время, согласно собственным данным компании, 34% от объема семян подсолнечника и 36% семян кукурузы производятся в России.



Компания «Сингента» (Syngenta) образована в Швейцарии в 2000 года путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. На сегодняшний день представительства Syngenta открыты в 90 странах мира, по итогам 2016 года выручка до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила $2,7 млрд, рентабельность — 20,8%. Компания предлагает широкий спектр семян ключевых полевых культур российского региона — подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, рапса, а также средств защиты растений. В Россию компания пришла в конце 1990-х годов. Сейчас в российском представительстве работают более 500 человек, в том числе 50 сотрудников занимаются научными исследованиями. В феврале 2016 года китайская госкомпания ChemChina договорилась о приобретении Syngenta за $43 млрд, в апреле 2017 года слияние одобрили американская Федеральная торговая комиссия (FTC), Еврокомиссия и министерство торговли КНР. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2017 года. Капитализация объединения превысит $100 млрд, а созданная компания станет самым большим в мире бизнесом в агрохимической отрасли. В 2016 году объем продаж Syngenta снизился на 2% до $12,8 млрд, рентабельность составила 29,8% (в 2015 году — 20,7%).

