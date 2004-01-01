Чистый убыток группы «Русагро» Вадима Мошковича по МСФО в январе-марте 2017 года составил 410 млн руб., в то время как в аналогичном периоде прошлого года фиксировалась прибыль в 367 млн руб., говорится в сообщении компании. Выручка компании за период выросла на 6% до 18,78 млрд руб. против 17,74 млрд руб. годом ранее, скорректированная EBITDA уменьшилась вдвое до 2,41 млрд руб.



Как отметил гендиректор холдинга Максим Басов, одна из основных причин появления чистого убытка — рост курса рубля. «В первом квартале 2017 года рубль был крепче более чем на 28% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Крепкий рубль снизил доход во всех сегментах, особенно с учетом профицита сахара, зерна и растительного масла в России. На доходности перерабатывающего бизнеса (сахарного и масложирового) также сказалось то, что сырье было закуплено в конце года, когда рубль был слабее, а цены — выше. Эти экспортно ориентированные сегменты будут работать с небольшой доходностью в условиях сильного рубля», — сказал Басов. В то же время он заметил, что традиционно показатели первого квартала являются самыми слабыми в году, тем не менее мясной сегмент смог улучшить показатели по сравнению с прошлым годом на фоне выросших цен на мясо в мире и изменений в операционной деятельности.



В сахарном сегменте выручка «Русагро» в первом квартале выросла на 26% до 7,41 млрд руб., в основном, за счет роста объема производства, вызванного высоким урожаем сахарной свеклы в 2016 году и приобретению новых активов, в том числе предприятий группы «Разгуляй». Однако из-за падения цен на сахар первый квартал показал в данном сегменте операционный убыток в 60 млн руб. против прибыли в 2,09 млрд руб. в январе-марте 2016 года.



В мясном сегменте выручка группы увеличилась почти на треть — с 3,61 млрд руб. в январе-марте 2016 года до 4,73 млрд руб. в январе-марте 2017-го, операционная прибыль составила 585 млн руб. против убытка в 781 млн руб. годом ранее. Улучшение показателя группа объясняет ростом объема продаж и поднявшимися ценами на свинину. Так, за три месяца «Русагро» реализовала 44 тыс. т мяса против 37 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года, при том что средняя цена по сравнению с прошлогодней выросла на 14% до 93,9 руб./кг.



Сельскохозяйственный бизнес «Русагро» в первом квартале продемонстрировал рост выручки на 9% до 3,67 млрд руб. и операционный убыток в 1,09 млрд руб. (в первом квартале 2016-го — операционная прибыль в 271 млн руб.). По информации группы, к 31 марта под ее контролем находилось 665 тыс. га сельхозземель, в том числе 86 тыс. га на Дальнем Востоке.



Выручка в масложировом сегменте упала на 24% до 4,37 млрд руб., операционный убыток здесь составил 156 млн руб. против операционной прибыли в 186 млн руб. годом ранее. Отрицательное значение показателя группа объясняет работой самарского завода «Самараагропромпереработка» и дальневосточной «Приморской сои», которые столкнулись со значительным снижением отпускных цен, лишь частично компенсированных снижением цен на сырье, а также с падением объема экспорта растительного масла. В конце прошлой недели «Интерфакс» со ссылкой на несколько участников агропродовольственного рынка сообщил, что «Русагро» в настоящее время рассматривает возможность продажи масложирового бизнеса. Потенциальным покупателем называется сингапурская Wilmar Agro, работающая в России в партнерстве с «Нижегородским масложировым комбинатом» (НМЖК). В пресс-службе «Русагро» и НМЖК возможную сделку не комментируют.



«Основной причиной убытка «Русагро» в первом квартале 2017 года стало снижение рентабельности основных производственных сегментов, — делает вывод аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. — Фактически, только в сегменте «мясо» группа смогла получить операционную прибыль. Остальные три сегмента: «сахар», «зерно» и «растительное масло» принесли заметные операционные убытки. Наиболее значительными они оказались в зерновом производстве». В результате общая себестоимость продукции «Русагро» возросла на 27% по сравнению с 1-м кварталом 2016 года, заметил он. «Операционные затраты по прадажам и дистрибуции увеличились на 37%. По моему мнению, это и стало основной причиной квартального убытка», — добавил «Агроинвестору» Лукашов.



Группа «Русагро» (10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года и 8-е место в рейтинге крупнейших производителей комбикормов по итогам 2016 года) создана в 1995 году. Основные активы холдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. По итогам 2016 года выручка «Русагро» составила 84,25 млрд руб., за год увеличившись на 16,3%, чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. За 12 месяцев 2016 года группой, в частности, произведено 534 тыс. т свекловичного сахара, 51 тыс. т живка, 73,5 тыс. т шрота, 52,1 тыс. т сырого растительного масла и 21,4 тыс. т майонеза.

