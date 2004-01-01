Группа «Русагро», крупный производитель сахара, масложировой продукции и мяса, намерена в среднесрочной перспективе увеличить бизнес в три-пять раз, заявил «Интерфаксу» председатель совета директоров компании и ее основной владелец Вадим Мошкович. «У компании огромные планы роста. Мы планируем вырасти в три-пять раз, и по выручке в том числе», — сказал он.



Мошкович не исключил, что в дальнейшем компании потребуются привлеченные средства, однако комментировать возможность проведения еще одного SPO отказался. «Сейчас у нас 20 млрд руб. остатков на счету. Мы пока еще их освоить не можем. Мы в денежном избытке, — отметил он. — Как только мы освоим все средства, конечно, будем дальше развиваться». Также Мошкович опроверг сообщения об обсуждающийся на рынке возможности продажи компанией масложировой бизнеса. «Как основной владелец компании заявляю: нет, не планируем», — сказал он. В конце прошлой недели появились сообщения со ссылкой на нескольких участников агропродовольственного рынка, что «Русагро» рассматривает возможность продажи масложирового бизнеса. Потенциальным интересантом называлась сингапурская Wilmar Agro, работающая в России в партнерстве с «Нижегородским масложировым комбинатом» (НМЖК). Пресс-служба «Русагро» и НМЖК тогда комментировать возможную сделку отказались.



«Русагро» является 10-м в стране производителем мяса, показал составленный «Агроинвестором» рейтинг по итогам 2015 года, и восьмым производителем комбикормов по результатам 2016-го. Она крупнейший в стране производитель маргарина (доля на рынке — 43,2%), входит в топ-3 российских производителей сахара (14%) и в топ-10 переработчиков подсолнечника (4,5%). Ранее на этой неделе стало известно, что «Русагро» также может выйти на рынок кормов для домашних животных. Как заявил «Коммерсанту» гендиректор холдинга Максим Басов, в настоящее время готовится техническое обоснование, и в конце года проект будет вынесен на обсуждение совета директоров. Выход в новый сегмент компания рассматривает как способ переработки отходов мясного производства, будет ли проект размещаться на новой площадке или на базе действующих предприятий, не уточняется.



Группа «Русагро» создана в 1995 году. По состоянию на конец декабря 2016 года основным владельцем компании была семья Вадима Мошковича (70,7%), еще 6,9% принадлежало Максиму Басову, на казначейские акции приходилось 1,6% выпущенных бумаг, free float — 20,7%. В 2016 году выручка «Русагро» составила 84,25 млрд руб., за год увеличившись на 16,3%, чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. По итогам первого квартала 2017 года выручка группы прибавила еще 6% год к году (18,78 млрд руб.) при чистом убытке в 410 млн руб. (в январе-марте 2016-го — чистая прибыль в 367 млн руб.).

