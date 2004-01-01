Агрохолдинг «Кубань» (входит в диверсифицированную промышленную группу «Базовый Элемент») объявил о финансовых и производственных результатах деятельности в 2016 году. Выручка компании выросла на 8% и превысила 10,8 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1,7 млрд руб., сократившись на 16% по сравнению с 2015 годом (2 млрд руб.), сообщила пресс-служба холдинга.



В составе «Кубани» более 20 специализированных компаний, сгруппированных по пяти дивизионам: «Сельхозпредприятия», «Семеноводство», «Хранение и переработка зерна», «Мясопереработка» и «Производство сахара». Высокие показатели выручки были достигнуты за счет успешной реализации продукции растениеводства (сои, кукурузы, подсолнечника и ячменя), а также активной работы дивизиона «Животноводство» по улучшению качества молока и, как следствие, более выгодной реализации, говорится в сообщении пресс-службы. Снижение чистой прибыли объясняется высоким курсом иностранных валют в период закупок минеральных удобрений, СЗР и семян, что привело к увеличению себестоимости продукции растениеводства. Кроме того, во втором полугодии 2016 года произошло резкое падение цен на сахар (до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) и на пшеницу (до 10% по сравнению с 2015 годом).



Урожай озимой пшеницы в компании в прошлом году сохранился практически на прежнем уровне и достиг 213,5 тыс. т против 216,5 тыс. т в 2015-м (-1%). Значительно увеличено производство семян гибридной кукурузы: собрано более 7,5 тыс. т, что на 2,8 тыс. т больше (+39%), чем годом ранее. С 2008 года агрохолдинг создал 25 собственных гибридов, два из которых получены и зарегистрированы в 2016-м. В ближайшие два года компания планирует зарегистрировать еще четыре новых гибрида с повышенной влагоотдачей и урожайностью.



Дивизион «Животноводство» в прошлом году существенно нарастил поголовье свиней — с 36 тыс. до 44 тыс. (+22,6%). Валовый привес массы животных достиг почти 10 тыс. т (+37%). А объем реализованной продукции свиноферм увеличился на 59%. Прибыль свинотоварного комплекса превысила 204 млн руб. Выручка от реализации выросла на 46%. Показатели работы двух мегаферм «Кубани» могли быть значительно выше, однако на росте показателей существенно отразились вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в соседних с Усть-Лабинским районах и карантинные мероприятия, повлиявшие на снижение выпуска продукции, отмечает пресс-служба.



Стадо КРС компании насчитывает более 16,4 голов. Среднее поголовье фуражных коров по итогам 2016 года составило 8,3 тыс. Объем производства молока превысил 59 тыс. т. При этом количество молочно-товарных ферм сократилось с 13 до 10 В рамках программы оптимизации. Увеличение валового производства достигнуто за счет повышения эффективности молочного стада и роста поголовья, а также запуска новой фермы в Новокубанском районе на 800 голов. Средний надой на одну фуражную корову превысил 7,1 тыс. кг в год. Продуктивность коров выросла в среднем до 20,8 л в сутки. Выручка от реализации сырого молока увеличилась на 2% до 1,4 млрд руб.



Несмотря на неблагоприятные климатические условия производство сахарной свеклы в прошлом году в компании прибавило 28% до 511 тыс. т. К приемке свеклы урожая 2016 года сахарный завод «Свобода» приступил с опозданием на неделю из-за завершения пуско-наладочных работ поэтапной реконструкции. Несмотря на это, среднесуточная выработка достигла 6,3 тыс. т при плане в 6 тыс. т. Всего было принято и переработано 844 тыс. т сахарной свеклы, что на 54% больше, чем в 2015-м. При этом объемы сырья от сторонних сельхозпроизводителей выросли более чем в два раза. Заводом произведен рекордный объем сахара — 102 тыс. т, что на 25 тыс. т больше, чем годом ранее. После реконструкции жомосушильного цеха произведено 30 тыс. т сухого гранулированного жома, что почти в три раза больше, чем в 2015-м. Практически весь объем жома был реализован на экспорт, говорится в сообщении-пресс-службы.



«Заработная плата сотрудников компании за год в среднем выросла на 10%. На 1,1 млн руб. до 7,4 млн руб. увеличены расходы на обучение и переподготовку персонала. Продолжается реализация проекта «АгроШкола «Кубань» по привлечению молодых специалистов в аграрные дисциплины, — рассказывает гендиректор «Кубани» Леонид Рагозин. — Отчисления в бюджеты различного уровня и внебюджетные фонды по итогам 2016 года составили более 1 млрд руб.».



Агрохолдинг «Кубань» входит в диверсифицированную промышленную группу «Базовый Элемент». Основными направлениями деятельности являются: животноводство, растениеводство, производство сахара, переработка и хранение зерна и семеноводство. В составе компании 10 молочно-товарных ферм, мясоперерабатывающий комплекс, свиноводческая мегаферма, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, сахарный завод «Свобода», а также конный завод «Восход». Количество персонала — 5 тыс. человек.



«Базовый элемент» формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, авиационном, сельскохозяйственном и других. Более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке работают свыше 200 тыс. человек.

