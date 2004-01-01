Сотрудники Россельхознадзора обнаружили птичий грипп в индейководческой продукции в распределительном центре в Ногинском районе Московской области, осуществляющем хранение и логистику сети «Метро кэш энд Керри». Как говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, в ходе внеплановой проверки была отобрано 12 проб, в 10 из которых был выявлен генетический материал вируса, А подтипа Н5.



В частности, геном гриппа птиц был подтвержден в фарше индейки, бедре, крыле и голени, а также филе и мясе индейки, уточняет ведомство. «Выявленная продукция находилась на ответственном хранении, но не проходила необходимых мониторинговых исследований, то есть пробы на диагностику гриппа птиц от потенциально опасной продукции не отбирались ни ветеринарной службой, ни самим ответственным хозяйствующим субъектом», — следует из сообщения.



Вес обнаруженной партии — 41 т, продукция была произведена группой «Евродон». В настоящее время управление решает вопрос о возбуждении административного производства в отношении «Метро Кэш энд Керри» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП России (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). Вся инфицированная продукция изъята и будет уничтожена.



Как уточнила «Агроинвестору» представитель пресс-службы «Метро Кэш энд Керри», продукция из распределительного центра в торговые сети не отгружалась. «При получении информации от главного управления ветеринарии Московской области о возможном несоответствии птицеводческой продукции, произведенной ООО «Евродон», нами сразу были предприняты все необходимые оперативные действия: продукция была немедленно запрещена к отгрузкам из распределительного центра, изолирована и помещена на ответственное хранение. Позже, после подтверждения несоответствия, продукция направлена на уничтожение в установленном порядке», — рассказала представитель компании. По ее словам, несоответствие выявлено только в замороженной продукции, которая по сравнению с охлажденной менее востребована у покупателей. «Мы предприняли меры по информированию своих покупателей о несоответствии и отзыве продукции», — добавила она.



«Евродон», в свою очередь, заверяет, что все отгружаемые партии имели необходимые ветеринарные документы. «За ворота предприятия продукция всегда выпускалась только с полным комплектом подтверждения качества», — сказала «Агроинвестору» представитель «Евродона». По ее словам, в настоящее время на площадках «Евродона» в Ростовской области продолжаются карантинные мероприятия, в июле, когда они завершатся, комплексы планируется начать заселять птицей. Охлажденная продукция не производится с апреля.



О первой вспышке птичьего гриппа на двух площадках «Евродона» в Ростовской области стало известно в декабре 2016 года, в апреле 2017-го — о второй. Позднее Россельхознадзор объявил об обнаружении в 10 российских регионах инфицированного мяса индейки. Как сообщала «Агроинвестору» представитель ведомства Юлия Мелано, наличие вируса было подтверждено в продукции на территории Московской, Кировской, Ростовской, Воронежской областей, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев. Россельхознадзор написал заявление в Следственный комитет с просьбой найти виновных.



Как сообщил основатель группы Вадим Ванеев в конце мая, из-за гриппа птиц «Евродон» потерял 2,6 млрд руб. без учета недополученной прибыли. Уничтожено 1,5 млн птиц. Индейка была застраховано в «Росгосстрахе», однако тот отказался выплачивать страховое возмещение. «Через неделю «Росгосстрах» подал в суд и отказался выплачивать нам страховку. Потому что мы якобы несвоевременно проинформировали. Конечно, мы будем с ними судиться. И конечно, мы будем менять страховщика», — рассказывал Ванеев (цитата по РБК). Ванеев также неоднократно заявлял, что не исключает диверсию. «Наверное, это неспроста. Потому что у нас за 10 лет никогда ничего не было. И вот сейчас возникает такая ситуация: на территории комплекса, в который даже у меня лично не было доступа, вспышка птичьего гриппа. А рядом на улице в частных подворьях ничего нет. Это нонсенс!» — приводит РБК слова Ванеева. Согласно сообщению «Евродона», ежегодно группа расходует на мероприятия по биозащите около 300 млн руб.: обустроены дезинфекционные блоки и дезбарьеры при въезде на предприятие и входах в птичники, обслуживающий персонал входит и выходит из корпусов с полной сменой одежды и обуви, а также проходит гигиенический душ, вся тара дезинфицируется.



По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), в первом квартале 2017 года в мире зарегистрировано 1,6 тыс. вспышек гриппа птиц. Чаще всего заболевание фиксировалось во Франции (440 вспышек), Германии (178), Румынии (115), Польше (115) и на Тайване (111). В России с января по март текущего года выявлено 16 очагов гриппа H5N8.

