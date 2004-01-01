Amazone - немецкий производитель сельскохозяйственных и коммунальных машин — в 2017 году ждет «небольшого роста» оборота на фоне падения европейских рынков сельхозтехники. Об этом говорится в материалах компании со ссылкой на совладельцев Amazone Кристиана и Юстуса Драйеров. «Фермеры и руководители машинно-тракторных станций по всему миру воздерживаются от инвестиций из-за невыгодных цен производителей, а также уровня урожайности ниже среднего», — пишут они. Несмотря на нисходящий рыночный тренд, глобальные продажи компании могут увеличиться на 5−10% (здесь и далее все продажи — в евро, если не указано иное), уточнил «Агроинвестору» директор по экспорту Amazone в России и СНГ Виктор Буксман (Viktor Buxmann). Аналогичным или даже большим будет прирост по России, говорит он: к июню хозяйства и агрохолдинги законтрактовали техники на уровне объема продаж всего прошлого года.



В 2016 году Amazone увеличила оборот всего на 1%, заработав 406 млн евро против 402 млн евро в 2015-м, следует из данных отчетности компании, предоставленных ей «Агроинвестору». В ЕС было резкое падение спроса — 3%-15% в стоимостном выражении в зависимости от страны. На его сокращение повлияли насыщение рынка техникой, ослабление цен на зерновые и самые низкие за много лет цены на молоко. Небольшое увеличение оборота стало возможным благодаря экспорту: 80% машин производитель вывозит, еще 20% продает в Германии. В России оборот компании вырос более чем на 30%. Рост реализации отмечался также на Украине, в Румынии, Испании, Австралии и странах Балтии. «Драйвером роста [реализации в России] стал как сам рынок — аграрии получили хороший финансовый результат и увеличили инвестиции в технику, — так и господдержка, — рассказывает Буксман. — Значительную часть машин, произведенных на нашем самарском предприятии «Amazone-Евротехника», компания реализовала на условиях льготного федерального лизинга и по «программе 1432» Минпромторга России». Согласно этой программе, утвержденной в 2012 году постановлением #1432 федерального правительства с целью поддержки сельхозмашиностроения, аграрии имеют право на покупку техники с дисконтом к ценам производителей. В 2016 году он составлял 25%, а в этом — снизился до 15%. В 2017 году на финансирование «программы 1432» из федерального бюджета выделяется 13,7 млрд руб. В 2016-м машиностроители получили 11,2 млрд руб.



Из общего числа машин, за прошлый год проданных Amazone в России (то есть импортированных плюс собранных на заводе в Самаре), 35% было реализовано с привлечением мер господдержки. В деньгах это больше 3 млрд рублей. Еще 65% продали коммерческие дилеры. Таким образом, общий оборот компании в России превысил 8,5 млрд рублей. Около 60% реализуемых российским аграриям машин ввозится из Германии, примерно 40% — производится внутри страны. По данным Минсельхоза, производство сельхозтехники за прошлый год выросло в России на 58% до 88,2 млрд руб. Исходя из этого, стоимостная доля компании как отечественного производителя на российском рынке сельхозтехники — на уровне 4%.



В последние три года Россия занимала третье место в продажах Amazone после Германии и Франции. К примеру, в 2015 году ее доля в обороте была 15%, рассказывал ранее «Агроинвестору» член совета директоров компании Андреас Хемайер (Andreas Hemeyer). Но в 2016 году она впервые вырвалась на первое место с 25%-ной долей. Это не только техника, но также запчасти и сервис, уточняет Буксман.



С января по май реализация машин Amazone в России выросла в денежном выражении на 18% к тому же периоду 2016 года. Впрочем, топ-менеджер опасается проседания продаж «из-за введения декларированных дешевых кредитов с 5%-ной ставкой». Условия хорошие, но выдача таких кредитов аграриям повсеместно затягивается. «Поэтому многие клиенты не сумели воспользоваться ими для приобретения наших машин к весенней полевой кампании, — говорит Буксман.- Мы получили много заявок на технику с расчетом на субсидирование, но пока эти заявки не выполнены, так как новый кредит еще не работает».



Российский рынок сельхозтехники с 2013 года растет двузначными темпами при увеличивающейся господдержке и на фоне восстановления рыночного спроса. Согласно расчетам российских властей, он продолжит расти и в среднесрочной перспективе. По проекту Стратегии развития сельхозмашиностроения до 2030 года, написанной Минпромторгом, объем производства техники должен вырасти с 88,6 млрд руб. в 2016 году до 280 млрд руб. в 2030-м, при этом 93 млрд руб. будет приходиться на экспорт. По данным ФТС, за прошлый год экспорт продукции сельхозмашиностроения (включая запчасти и машинокомплекты) составил 8 млрд руб., увеличившись на 15,9% к 2015 году.



Продажи прицепных и навесных сельхозмашин, на которых специализируется Amazone, в прошлом году составили в России 41,3 тыс. штук, следует из данных Минсельхоза. Этот сегмент остается импортоориентированным: средняя доля российских предприятий - на уровне 43%. Как и другие производители с иностранным капиталом, Amazone работает в ценовом сегменте премиум и отчасти — средний плюс. По собственным данным, Amazone контролирует в России вторую после John Deere - 10% — долю на рынке самоходных опрыскивателей, которых за год продается в стране примерно 200 штук, 30−40% рынка зерновых сеялок и 50% — прицепных опрыскивателей. По итогам 2017 года, рассчитывает Буксман, компания займет 15−20% рынка самоходных опрыскивателей в зависимости от динамики спроса и конъюнктуры рынка.



Amazonen-Werke, или Amazone (полное название — Amazone H. Dreyer GmbH & Co. KG.) основана в 1883 году в Германии предпринимателем Генрихом Драйером. Головной завод предприятия находится вблизи города Оснабрюк в Нижней Саксонии. Всего у компании пять производственных площадок — три в Германии, по одной во Франции и России. В 2016 году Amazone поглотила еще один актив — завод по производству плугов Vogel & Noot в Венгрии. У Amazone есть дочерние компании в Великобритании, Франции, на Украине, в Венгрии и Казахстане. Amazone экспортирует в 70 стран до 80% техники, собранной на своих германских заводах (исходя из оборота за 2015 год, вывоз — на уровне 320 млн евро). Компания Amazonen-Werke — частная, ей полностью владеет семья Драйеров. Оперативное управление бизнесом осуществляют Кристиан и Юстус Драйеры, а также привлеченные топ-менеджеры.

