«Агросила» в рамках развития молочного направления приобрела молочный комбинат в городе Набережные Челны. Как сообщает пресс-служба холдинга, мощности предприятия позволяют перерабатывать более 60 тыс. т молока/год, ежесуточно производя более 180 т готовой продукции, что составляет 9% республиканского рынка молока.



Ранее комбинат в Набережных Челнах входил в состав обанкротившегося агрохолдинга «Вамин Татарстан», принадлежавшего семье экс-сенатора, ныне депутата Госсовета Татарстана Вагиза Мингазова. В 2013 году в отношении агрохолдинга было открыто конкурсное производство, тогда его долги оценивались в 12,2 млрд руб. без пеней и штрафов. Ряд активов «Вамина», в том числе завод в Набережных Челнах, были переданы в управление УК «Просто молоко». В середине октября 2016 года гендиректор «Просто молоко» Марат Муратов на пресс-конференции заявлял о намерении выкупить активы. Семь молокозаводов (в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамске, Мамадыше, Бугульме, Муслюмове и Новошешминске) и три агрофирмы «Вамин Татарстан» Муратов оценивал в 1,5 млрд руб. Получить комментарий УК «Просто молоко» «Агроинвестору» не удалось. Представитель «Агросилы» оперативно прокомментировать сделку также не смогла.



Технологическое оснащение комбината позволяет производить 100 наименований молочной продукции: молоко, сливочное масло, кисломолочные продукты, йогурты, говорится в пресс-релизе компании. В будущем она планирует расширить ассортимент предприятия, сделав его якорным предприятием своего молочного дивизиона, рассказала гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова. Производство будет вестись под новым собственным брендом. «Сегодня агрофирмы ежемесячно производят более 6 тыс. т молока. К 2028 году <…> мы планируем увеличить суточный объем производства молока до 800 т. При этом дойное стадо увеличится в 2,5 раза и достигнет 30 тыс. голов», — сообщила она, добавив, что холдинг намерен войти в число региональных лидеров молочного рынка.



Приобретение «Агросилой» крупного молочного комбината оправдано и является логичным шагом, особенно с учетом заявленных целей предприятия на перспективу, полагает заместитель исполнительного директора Молочного союза России Евгений Купляускас. «В настоящее время многие молокоперерабатывающие предприятия озабочены созданием собственной сырьевой базы и обеспечением с их помощью загрузки производственных мощностей. Точно так же крупные фермерские хозяйства и особенно агрохолдинги озабочены собственным производством молочной продукции», — сказал он «Агроинвестору». По его словам, молочные кластеры давно оправдали себя с точки зрения экономической эффективности. «Замкнутый цикл производства и переработки обеспечивает стабильность агрохолдинга и позволяет контролировать производство высококачественного молока-сырья», — добавил Купляускас.



Также молочный сектор интересен инвесторам благодаря достаточно высокой доходности и наличию господдержки как на федеральном, так и региональных уровнях, замечает руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Она напомнила, что потребность в молочной продукции растет при ее одновременном дефиците на рынке в большинстве регионов. На этом фоне крупные компании стремятся наращивать мощности.



«Агросила» ведет свою историю с 2005 года и, по сообщениям СМИ, контролируется главой ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым — экс-министром энергетики Татарстана и племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева. На сегодняшний день холдинг включает 18 сельхозпредприятий, расположенных в Татарстане. Среди них — птицефабрика «Челны-Бройлер» (65% рынка мяса птицы в Татарстане), завод «Заинский сахар» (51% рынка сахара), растениеводческие и молочные агрофирмы. Мясо-молочное направление холдинга представлено девятью агрофирмами с общим поголовьем 37 тыс. голов, в том числе 12 тыс. дойных коров, указано на сайте «Агросилы». В настоящее время компания начала строительство животноводческого комплекса на 2,5 тыс. КРС. По завершении реализации проекта холдинг рассчитывает увеличить объемы производимого молока на 20%, выход проекта на производственную мощность намечен на конец 2018 года. Общий объем инвестиций — более 1 млрд руб. По итогам 2016 года выручка «Агросилы» составила 31 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб., EBITDA — 4,6 млрд руб.

