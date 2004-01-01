Минсельхоз ведет переговоры о включении в программу льготного кредитования АПК банков с капиталом менее 10 млрд руб., сообщил директор департамента развития сельских территорий агроведомства Владимир Свеженец. «Такие поручения даны. Уже лимит [размер требований к капиталу банка, участвующего в программе] снижен с 20 млрд руб. до 10 млрд руб., и это не предел. Сейчас прорабатывается возможность снижения лимита — меньше 10 млрд рублей», — приводит слова Свеженца «Интерфакс».



Сейчас в системе льготного кредитования работает более 25 банков, в том числе региональные, такие как крымский РНКБ и татарстанский «АК Барс», говорил в начале июня глава Минсельхоза Александр Ткачев. В мае министерство подготовило проект правительственного постановления о снижении требований к банкам до 10 млрд руб. В результате, по словам Ткачева, круг банков должен расшириться на 30 кредитных организаций. «Мы доверяем региональным банкам и хотим увеличить их участие в программе льготного кредитования. Это создает здоровую конкуренцию на рынке кредитования», — отмечал министр.



В 2017 году на льготные кредиты в бюджете предусмотрено 21,3 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. на инвестиционные, 15,4 млрд руб. — на краткосрочные кредиты. При этом по льготным краткосрочным кредитам уже к 31 марта сумма заявок почти в пять раз превышала объем выделенных средств, говорится в июньском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. Только по этому направлению было подано около 12 тыс. заявок на общую сумму 71,6 млрд руб. По инвестиционным же кредитам все субсидии фактически были распределены к 23 апреля.



Согласно материалам Минсельхоза, к 25 мая остаток субсидий по льготным инвестиционным кредитам составлял всего 15,9 тыс. руб., по льготным краткосрочным — 3,5 млрд руб., из которых почти 3 млрд руб. предусмотрено для малых форм хозяйствования. По оценке экспертов РАНХиГС, субсидии малому бизнесу оказались нераспределенными из-за требований, предъявляемых чиновниками и банками для их получения. «Например, банки и чиновники установили одинаковые требования по оформлению документов и на кредиты более миллиарда рублей, и на кредиты в 100 тыс. руб. Договор на льготное кредитование содержит 25 страниц. Только список документов к нему занимает четыре страницы», — отмечают авторы мониторинга.



«Кто первый, того и тапки»

На проблемы с получением субсидий жалуются и сами аграрии. Например, как признал на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли» председатель совета директоров агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Али Узденов, распределение субсидий следует сделать более справедливым. «В этом году действует такой принцип: кто первый, того и тапки. Мы крупный производитель, у нас хорошие отношения с банками и есть свои структуры, которые могут быстро и качественно подготовить все документы на получение кредитов, поэтому мы их получили без проволочек. Но есть небольшие предприятия, у которых это занимает гораздо больше времени. То есть квота была выбрана, в том числе, крупными агрохолдингами, а значительное число небольших сельхозпроизводителей просто не успели», — констатировал Узденов.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец ранее говорил «Агроинвестору», что в этом году компания не будет пользоваться льготным кредитованием. «Для нас наиболее значим такой вид господдержки, как субсидирование процентной ставки. Банки, в которых кредитуется наше предприятие («Центр-Инвест» и «Кубань Кредит»), не попали в перечень аккредитованных Минсельхозом, а следовательно, у нас нет возможности воспользоваться льготной кредитной ставкой. По сути, нас вынуждают получать кредиты в аккредитованных по программе банках, обслуживание и условия финансирования которых нас не удовлетворяют», — говорил Неженец.



Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, в свою очередь, отмечал, что за льготными кредитами в банки сейчас просто нет смысла обращаться — выделенные на них бюджетные средства давно закончились. В соответствии с поправками в федеральный бюджет, принятыми на прошлой неделе Госдумой в третьем чтении, на льготное кредитование предполагается дополнительно выделить 4,08 млрд руб.

