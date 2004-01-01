Сбербанк России подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 91,43% Волховского комбикормового завода. Как говорится в материалах ФАС, документы поступили в антимонопольное ведомство 9 июня. Гендиректор завода Артур Холдоенко утверждает, что акции будут переданы банку в залог в рамках реструктуризации задолженности — также, как это будет сделано и в отношении птицефабрики «Синявинская», в структуру которой входит Волховский завод.



«Сбербанк — основной кредитор завода, равно как и птицефабрики. Они являются поручителями по отношению друг к другу и аффилированными лицами, в связи с этим залоги и оформление документов по этим юридическим лицам идет одинаково», — сказал «Агроинвестору» Холдоенко. По его словам, общая сумма долга компаний перед Сбербанком составляет 4,5 млрд руб. Пресс-служба Сбербанка на запрос не ответила.



Волховский комбикормовый завод входит в производственный комплекс птицефабрики «Синявинская», обеспечивая все подразделения кормами, указано на ее сайте. По данным kartoteka.ru, ЗАО «Птицефабрика Синявинская» принадлежит 20% завода, еще 59% владеют граждане России. Кроме «Синявинской» продукцию завода приобретают еще около 10 крупных сельхозпредприятий Ленинградской области, говорится на его сайте. Производительность предприятия составляет более 400 т/сутки. Выручка Волховского КЗ в 2015 году, согласно kartoteka.ru, составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 64 тыс. руб.



Ранее ФАС одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении 89,53% акций самой «Синявинской». Тогда Артур Холдоенко утверждал, что на работе птицефабрики это не скажется. «Собственник фактически не меняется, просто это некая юридическая процедура. Это один из шагов, прописанных в наших отношениях со Сбербанком», — отмечал он.



«Когда акции передаются в залог, то они просто обременяются, но остаются в собственности у прежних акционеров. Однако в случае наступления определенных событий на них может быть наложено взыскание. Подача ходатайства в ФАС означает, что Сбербанк имеет намерение приобрести эту долю, однако насколько вероятно, что это произойдет, знает только Сбербанк и сам должник», — прокомментировал «Агроинвестору» адвокат адвокатского бюро «Романов и партнеры» Денис Никитенко. По его словам, обычно соглашения о передаче части активов заключаются, когда организация закредитована и не может справиться с кредитной нагрузкой. «И если банк становится собственником, то он может делать с активами все что угодно: продать, заложить, оставить себе. В то же время, между кредитором и заемщиком может заключаться опционное соглашение, в котором может быть прописано, что при наступлении определенных событий — например, по истечении времени, выходе на определенный уровень доходности и т. д. — опционер имеет право выкупить свои доли обратно. Такая схема в последнее время используется все чаще», — добавил Никитенко.



По словам управляющего партнера юридической группы «Ратум» Ольги Романовой, при приобретении более чем 20% долей в уставном капитале компания обязана уведомить ФАС и получить разрешение на сделку. «Возможно, что это делается в чьих-то интересах, чтобы потом перепродать актив. Для банков не характерно владение непрофильными активами», — отметила она.



В 2016 году «Синявинская» вместе с Волховским комбикормовым заводом сменили владельца. В настоящее время их собственником считается «Русгрэйн Холдинг». О сделке, ставшей одной из крупнейших в российском АПК в прошлом году, в июле 2016-го объявил президент «Русгрэйн Холдинга» Али Дарчиев, правда, позже член совета директоров компании Алексей Верхотуров говорил, что переговоры велись, но сделка не состоялась. Тем не менее, в октябре 2016 года гендиректором «Синявинской» и Волховского завода был назначен Артур Холдоенко, который ранее был представителем управляющей компании в башкирских птицефабриках «Русгрэйн». По оценкам экспертов, «Синявинская» могла обойтись «Русгрэйну» в 7 млрд руб. с учетом долгов.



Птицефабрика «Синявинская» является крупнейшим в России производителем куриного яйца — согласно данным компании, ежегодное производство составляет 1,3 млрд штук. По данным Росптицесоюза, в 2016 году на «Синявинскую» приходилось 4% российского рынка яйца. Начиная с 2010 года, птицефабрика столкнулась с рядом проблем, связанных с гибелью птицы, налоговыми претензиями и возбуждением уголовных дел. В сентябре 2016-го в Арбитражный суд Петербурга поступило исковое заявление о банкротстве «Синявинской» от одного из кредиторов, однако оно было возвращено истцу из-за нарушений при его подаче. Как заявлял тогда «Коммерсанту» Артур Холдоенко, фабрика постепенно возвращает непогашенные долги, а в будущем намерена вложить около 2 млн евро в расширение производства.

