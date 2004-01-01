Датский поставщик аналитических решений для АПК Foss намерен развивать в России сеть собственных сервисных центров. «Пока на всю страну у нас один московский офис, в котором работает 26 человек, им приходится регулярно выезжать для работы с клиентами, много времени уходит только на дорогу. Конечно, эффективнее работать непосредственно на месте, в регионе. Поэтому одна из первоочередных стратегических задач компании на ближайшие два-три года — создание региональных сервисных центров как своими силами, так и с помощью дистрибьюторов, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Foss в России Дмитрий Керимов во время экспертного молочного тура в Данию, организованного компанией. — Чем больше в России продается наших приборов (а только одних анализаторов зерна в этом году будет реализовано более 120 штук), тем выше потребность в последующем сервисе как гарантийном, так и постгарантийном».



Доля России в общем объеме продаж корпорации пока составляет менее 10%, но в последние пару лет «она очень активно растет», сообщил топ-менеджер, добавив, что Россия становится одним из ключевых рынков. Об этом, по его мнению, свидетельствует и тот факт, что из почти двух сотен стран в мире у Foss есть только 30 дочерних компаний, и одна из них — в России. В остальных государствах — это дистрибьюторские продажи. «На Украине и в Белоруссии нет представительств, не во всех европейских странах — тоже, это безусловно показатель значимости рынка», — считает Керимов.



Ежегодно Foss выпускает на мировой рынок от четырех до шести новых решений. Это либо модификация существующих приборов, либо принципиально новое оборудование. При всем активном развитии, которое Россия показывает в последние годы, страна не находится в лидерах по проценту вывода на рынок новых решений. «Наши клиенты скорее отдадут предпочтение старому, но проверенному прибору, чем отважатся приобрести последнюю модель, таков менталитет», — отметил топ-менеджер. Отсюда и еще одна важная задача — продвижение на российском рынке новых разработок компании.



Foss предлагает аналитические решения для различных индустрий. В частности, для тестирования сырого молока и его переработки, для мясной, зерновой, масличной отраслей, а также для сектора кормов для животных и птицы, виноделия, исследовательских лабораторий и других направлений. В России наиболее популярны приборы для молочного, зернового и мясного производств. Также в последнее время активно стали развиваться продажи решений для кормового сегмента, есть несколько проектов в сахарном производстве, рассказал Керимов. «В ближайшем будущем мы планируем, что общие продажи компании в России в процентах будут показывать двузначный рост», — сообщил он.



Как отметил на семинаре «Европейский опыт в молочном животноводстве по грамотной работе с КРС», проходившем в рамках тура, менеджер рынка анализа сырого молока Foss Хенрик Стенкил, большой потенциал продаж в России есть именно в молочной отрасли. «Страна до сих обеспечивает свои потребности в сыром молоке только на 75%, потребляет значительную долю импорта, а продуктивность российских коров в среднем составляет менее 5,3 тыс. кг на корову в год (в Дании — 9,9 тыс. кг), — отметил он. — Потенциал роста этого рынка для нашей компании мы оцениваем не менее, чем в 35%".



Компания Foss была основана в 1956 году Нильсом Фоссом и первоначально называлась Foss Electric A/S. Его бизнес-план заключался в автоматизации отнимающих много времени аналитических методов и предоставлении быстрого и эффективного метода анализа. Первыми были созданы инструменты для проверки содержания влаги в зерне. Затем последовали аналитические решения для молочной промышленности — сейчас основной области деятельности Foss наряду с постоянно расширяющимся перечнем других сфер применения. В 2016 году товарооборот компании увеличился с 2 млрд до 2,1 млрд датских крон (примерно 283 млн евро), а операционный доход вырос на 31% до 496 млн датских крон (66,7 млн евро). Операционная маржа составила 23,4% (18,8% в 2015-м).

