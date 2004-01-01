«Мерси Агро Приморье» (входит в «Мерси Трейд») завершила проектирование третьего комплекса на 83 тыс. свиней и комбикормового завода мощностью 15 т в час, сообщает администрация Приморского края. Строительство планируется начать в октябре. Сейчас в регионе у компании действуют две площадки на 36 тыс. и 83 тыс. животных. В 2016 году предприятие произвело 4 тыс. т свинины, в этом планируется выйти примерно на 10 тыс. т, уточнила заместитель гендиректора «Мерси Агро Приморье» Александра Ганиченко. По ее словам, реализация проекта позволит обеспечить жителей регион охлажденным мясом, а также загрузить мясоперерабатывающие предприятия.



«Мерси Трейд» является одним из резидентов ТОР «Михайловский». Компания планирует возвести семь свинокомплексов мощностью до 540 тыс. свиней в год. Агрохолдинг намерен работать по замкнутой системе производства — самостоятельно выпускать корма и заниматься глубокой переработкой свинины.



По мнению вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева, поскольку отрасль свиноводства быстро дает результат, вопрос самообеспечения края свининой можно будет решить за три-четыре года, когда реализуются запланированные проекты ТОР «Михайловский». Работающие здесь инвесторы готовы построить комплексы на 1,3 млн свиней или около 130 тыс. т мяса в живом весе, добавил он.







Кроме «Мерси Трейд» свиноводческий бизнес в Приморье развивает группа «Русагро», второй в стране производитель свинины по итогам 2016 года. Как сообщает Корпорация развития Дальнего Востока, началось строительство трех дорог вдоль границ земельных участков «Русагро-Приморье». Срок сдачи — осень 2017 года. Также завершается проектирование подстанции для дальнейшего обеспечения предприятий холдинга электросетевой инфраструктурой.



«Русагро» возводит в Приморье свиноводческий кластер мощностью до 112 тыс. т в живом весе в год. Если для российской свинины будут открыты рынки Японии, Китая, Кореи, Филиппин и Индонезии, то компания не исключает расширения объемов производства в регионе до 300−500 тыс. т. На первом этапе производительность предприятия составит около 80 тыс. т свинины в год, выйти на рынок Дальнего Востока холдинг намерен уже в следующем году.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, реализация проекта «Русагро» идет полным ходом, также активно развивается «Мерси Трейд». По оценке союза, к 2020 году объем производства свинины в ДФО увеличится до 155 тыс. т в убойном весе — это более чем в четыре раза выше показателя 2013-го. В целом по России промышленный сектор даст прирост в 600 тыс. т в основном за счет новых проекторы лидеров рынка. По расчетам экспертов НСС, несмотря на то, что более 80% новых производству будет реализовано в европейской части страны, в том числе потому что здесь сконцентрирована большая часть потребителей, выпуск свинины на душу населения будет достаточно равномерным. Этот показатель в среднем по России составит 27 кг/чел., при этом в европейской части он будет чуть выше — 28 кг/чел., в Уральском федеральном округе — 22 кг/чел., в Сибири — 27 кг/чел., на Дальнем Востоке — 25 кг/чел.

