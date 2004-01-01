Контролирующий акционер «Черкизово» и аффилированные с ним лица заключили договор с фондами и портфелями под управлением Prosperity Capital Management о приобретении около 21% обыкновенных акций и ГДР группы по цене 1,3 тыс. руб. за одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Общая стоимость сделки составит около 12 млрд руб.



Сделка с Prosperity подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службы России и, как ожидает «Черкизово», будет завершена в течение 30 дней. В первой половине дня 12 июля в базе регулятора ходатайств от компании еще не было. В соответствии с требованиями российского законодательства, после завершения сделки с Prosperity холдинг направит обязательное предложение всем своим акционерам продать бумаги по цене не ниже, чем цена в сделке с Prosperity.



По словам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, сейчас группа рассматривает различные варианты стратегии на рынках капитала, включая разные способы увеличения числа акций в свободном обращении и повышения их ликвидности, а также обеспечение устойчивого роста акционерной стоимости. «Сделка с Prosperity является частью этой стратегии», — отмечает он. Prosperity Capital Management продает свой пакет «в рамках текущей стратегии управления инвестициями», поясняет управляющий директор фонда Александр Бранис. При этом, по его словам, Prosperity по-прежнему заинтересован во вложениях в российский агросектор.



«Мы полагаем, что в ходе сделки Prosperity Capital Management решил зафиксировать свою доходность, — прокомментировал «Агроинвестору» партнер компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. — Фонд является вторым по объему держателем акций компании, на данный момент на ММВБ они торгуются на максимуме за всю историю группы — в интервале 1300−1320 руб. за бумагу. Также следует отметить предстоящую коррекцию валютного курса, что может привести к падению стоимости акций в валюте, что также учитывают владельцы фонда». По словам эксперта, сделка повлияет на денежный поток компании, но в целом он считает ее нейтрально-отрицательной для «Черкизово».



«Цена выкупа соответствует котировкам акций компании на Московской бирже. По состоянию на 11 июля одна обыкновенная акция стоила 1307 руб. Текущая стоимость ГДР на Лондонской бирже (LSE) — $14 (три расписки соответствуют двум акциям)», — сравнивает директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексей Сергеев. По его словам, процедура выкупа собственных акций может преследовать разные цели: увеличить прибыль на акцию, избавиться от избыточной наличности, повысить стоимость акций и др. Однако какие конкретно цели у компания в данный момент — предсказать сложно. «Точно можно сказать, что вряд ли есть цель поддержания стоимости акций на рынке, так как в последнее время они показывают стабильный рост. Полагаю, что данная процедура выкупа положительно скажется на интересах инвесторов и повысит рыночную капитализацию холдинга», — рассуждает эксперт.



Вчера капитализация «Черкизово» на LSE составляла $923,2 млн или около 55,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 11 июля. Сегодня торги на ММВБ акциями компании начались с падения до 1288 руб. за бумагу.



Согласно отчету «Черкизово» за 2016, семья основателя группы Игоря Бабаева владеет 65% акций, фонду Prosperity Capital Management принадлежит 21,3%, 5,06% — у испанской Grupo Fuertes, совместно с которой холдинг реализует индейководческий проект в Тамбовской области.



«Черкизово» — крупнейший в России производитель мяса и комбикормов, согласно рейтингам «Агроинвестора». В структуру группы входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, восемь комбикормовых заводов, земельный банк превышает 287 тыс. га. Также в состав холдинга входит совместное российско-испанское предприятие «Тамбовская индейка». В 2016 году «Черкизово» произвела 903 тыс. т мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам прошлого года составила 82,4 млрд руб.

