Суточная мощность Добринского сахарного завода (Липецкая область, входит в состав французской группы Sucden) в сезоне-2017/18 составит 11 тыс. т. Об этом «Агроинвестору» рассказал финансовый директор «Сюкден» в России Глеб Тихомиров. В 2016/17 сельхозгоду предприятие перерабатывало 10,6 тыс. т/сутки.



«Для стабильного поддержания данной производительности и возможности дальнейшего увеличения среднесуточной мощности, на предприятии был выполнен ряд работ по модернизации и развитию завода», — сообщил топ-менеджер. В частности, было модернизировано свекломоечное отделение, а именно проведена замена свекломоечного барабана на новый, мощностью 15 тыс. т/сутки, установлена новая окончательная мойка на 18 тыс. т/сутки, заменен насосный парк свекломоечного отделения. Кроме того, были построены резервуар для хранения сиропа объемом 30 тыс. м3, второй жомосушильный барабан мощностью 20 тыс. л/сутки, а также склад сахара на 50 тыс. т и упаковочная линия. Осуществлена частичная замена насосного парка главного корпуса. На весь комплекс мероприятий, по словам Тихомировала, было потрачено около 500 млн руб.



В новом сезоне завод должен переработать более 1,6 млн т сахарной свеклы (1,43 млн т в 2016/17-м). Переработку на предприятии планируется начать 23 августа.



По оценке экспертов Союза сахаропроизводителей, в этом году в России возможно снижение производства сахарной свеклы на 10−20% (в зависимости от региона). И это несмотря на рост посевов. По данным Минсельхоза, на 15 июня 2017 года сахарная свекла посеяна на площади около 1,2 млн га, или 105,1% к прогнозу (в 2016-м — 1,1 млн га). Также вероятно позднее начало сезона переработки сырья, так как пока сахарная свекла отстает в росте от прошлогодних темпов. По данным Союзроссахара, на 11 июля масса корня агрокультуры на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах составляла 149 г (в 2016-м — 190 г, в 2015-м — 179 г), масса ботвы — 272 г (в 2016-м — 282 г, в 2015-м — 304 г). Такое состояние посевов связано с природно-климатическими условиями этого года — холодной дождливой погодой, температурными показателями, которые ниже прошлогодних на 5−8 градусов.



Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России, по данным «Спеццентручет в АПК», на конец июня составила 38,1 тыс. руб./т (+1,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок на 17,8% ниже уровня цен соответствующего периода прошлого года, когда он стоил 46,3 тыс. руб./т. Средняя потребительская цена на конец июня за неделю увеличилась на 1,6% и составила 45,2 руб./кг (на 16,3% меньше, чем в 2016-м).



Производство сахара в стране в новом сезоне, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), может составить около 6 млн т (умеренно-оптимистичный прогноз). В прошлом сельхозгоду было выработано 6,08 млн т, что стало рекордным показателем.

