Холдинг «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова) намерен получить контроль над группой «Юг Руси» Сергея Кислова. Как следует из материалов ФАС, ведомство удовлетворило ходатайство на приобретение 100% акций компании YR Investments Group Limited кипрскими компаниями Solpro Investments Ltd (62% акций) и Indicativo Capital Ltd (38% акций).



YR Investments Group Limited зарегистрирована на Кипре в декабре 2016 года и с 14 июня 2017 года является владельцем 100% ООО «Юг Руси» — головной компании одноименного холдинга, следует из данных kartoteka.ru. Группа «Юг Руси» основана в 1992 году Сергеем Кисловым, сейчас в ее состав входят 19 сельхозпредприятий в Ростовской и Волгоградской областях и в Краснодарском крае с общим земельным банком около 200 тыс. га (23-е место в рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев), десять маслозаводов (бренды «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора», «Хозяюшка», «Лето» и др.), а также 27 элеваторов, морские портовые терминалы и хлебозавод. Согласно собственным данным, «Югу Руси» принадлежит более 30% российского рынка бутилированного растительного масла и свыше 20% рынка Казахстана.



По данным «АПК-Информ», по итогам прошлого года «Юг Руси» сохранил за собой первое место по переработке подсолнечника, средняя ежесуточная мощность составила почти 7,3 тыс. т. «Солнечные продукты» находятся на втором месте рейтинга с 4,4 тыс. т/сутки. Холдинг Владислава Бурова занимает второе место в стране по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, третье место по объему выпуска фасованных маргаринов, четвертое — на рынке майонеза. В апрельском рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев «Солнечные продукты» занимают 26-е место с площадью сельхозземель в 157 тыс. т. По данным Масложирового союза, на «Юг Руси» приходится 22% российского производства бутилированного масла, у «Солнечных продуктов» — 3,4%.



Одновременно в ходе сделки структура Кислова YR Holding Limited приобретет 32,01% акций SolPro Investments. Однако, как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на человека, знакомого с условиями сделки, контрольный пакет в объединенном бизнесе получат структуры «Солнечных продуктов». Знакомые Кислова рассказали изданию, что бизнесмен уже около года активно ищет покупателя на «Юг Руси»: передать бизнес наследникам не получилось, а сам он устал от оперативного управления. Получить комментарии «Солнечных продуктов» и «Юга Руси» «Агроинвестору» не удалось.



Эксперты по-разному оценивают возможную стоимость сделки. Так, по словам, директора департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексея Сергеева, производственный комплекс «Юга Руси» стоит в пределах 10 млрд руб. без учета долга. «В 2015 сообщалось о скором начале строительства нового предприятия «Юга Руси» на Дальнем Востоке. С учетом потенциала мощности дальневосточного актива производственный комплекс компании стоит от 7,5−10 млрд руб., без учета мощности предприятия на Дальнем Востоке — 4−5 млрд руб. (без учета долга)», — сказал «Агроинвестору» Сергеев. В то же время он уверен, что причина слияния — долги «Юга Руси», поэтому реальная сумма сделки может составить 1 руб. плюс погашение долга.



С тем, что причиной продажи активов «Юга Руси» могли стать проблемы с обслуживанием долговой нагрузки, соглашается аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Еще задолго до девальвации рубля и начала периода западных санкций «Юг Руси» привлек $0,5 млрд в качестве синдицированной Европейским банком реконструкции и развития кредитной линии. К 2015 году кредит еще не был выплачен, а суммы платежей увеличились в несоразмерной пропорции. Возможно, что Кислов до последнего не хотел расставаться со столь прибыльным и перспективным бизнесом, но стабильность рынка потребления подсолнечного масла не является крепким гарантом роста прибыли — рентабельность в маслопереработке не на самом высоком уровне, поэтому единственным верным решением было продать актив, тем более на него был спрос», — пояснил Яковенко «Агроинвестору». Что же касается оценки всего актива, то стоимость сделки может находиться в диапазоне 50−70 млрд руб., предположил он, исходя из финансовых показателей крупнейших дивизионов компании. «В результате поглощения «Юг Руси», «Солнечные продукты» займут более высокое положение в российском рейтинге крупнейших землевладельцев BEFL. Так же они станут одним из ведущих производителей подсолнечного масла», — добавил Яковенко.



«Весьма вероятно дальнейшее снижение конкуренции на сырье и дальнейшая монополизация рынка, что влечет проблемы для мелких и средних игроков. Рынок постепенно движется к олигополии, когда небольшое количество компаний контролируют значительную долю рынка», — прокомментировал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. При этом он не согласен, что стоимость сделки может составить 1 руб. «Компания с выручкой 40−50 млрд руб. вряд ли будет иметь настолько большой долг. Более того, идет разговор о том, что Кислов получит приличную долю в новой компании», — отметил он.



В 2016 году в России было собрано 10,7 млн т подсолнечника, при этом, согласно данным Минсельхоза, общие мощности по переработке превышают 22 млн т. Высокий урожай в России, а также на Украине и странах Евросоюза способствовал снижению мировых цен. В конце марта подсолнечное масло стоило столько же, как и в начале сезона-2015/16, отмечал ранее ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Рентабельность переработчиков, по оценке Масложирового союза, находится на уровне 2%, представитель «Юга Руси» Сергей Каменецкий ранее оценивал рентабельность несколько выше — в 3−6%.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», в сезоне-2015/2016 В России произведено 3,89 млн т подсолнечного масла, по итогам текущего сезона выпуск может достичь 4,4 млн т. За девять месяцев с сентября 2016-го по май 2017-го произведено 3,65 млн т подсолнечного масла, сообщает «Спеццентручет в АПК». К 26 июня среднероссийская отпускная цена производителей подсолнечного масла составляла 62,6 тыс. руб./т.

