«Комос Групп» подписала предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса «Казанского молочного комбината» (КМК) с «Татагролизингом», сообщила компания. Основной договор стороны планируют заключить в октябре-ноябре этого года.



«Казанский молочный комбинат», ранее входивший в холдинг «Вамин» экс-сенатора Вагиза Мингазова и до недавнего времени бывший в аренде у компании «Просто молоко», станет шестой производственной площадкой субхолдинга «Милком». Он объединяет молокоперерабатывающие предприятия «Комос Групп» в Удмуртии и Пермском крае. На предприятии планируется выпускать всю линейку молочной продукции под федеральным брендом «Село Зеленое». В перспективе предполагается производить продукцию и под специально созданной для рынка Татарстана локальной торговой маркой. Для этого в ближайшие несколько лет «Комос Групп» проведет модернизацию «Казанского молочного комбината». Также в планах компании — развитие сырьевой базы в республике. По словам управляющего «Комос Групп» Андрея Шутова, стратегия компании направлена на активное расширение молочного сегмента бизнеса. Детали предстоящей сделки холдинг пока не комментирует, уточнила его представитель.



По итогам 2016 года площадки «Милком» — «Сарапул-молоко», «Глазов-молоко», «Ижмолоко», «Кезский сырзавод» и «Пермский хладокомбинат «Созвездие» — переработали 378 тыс. т молока, что на 8% больше, чем в 2015-м. Холдинг выпускает свыше 350 наименований молочной продукции. Мощность КМК — 600 т сырья в сутки, его покупка позволит «Комос Групп» увеличить объем переработки примерно на 18% в год. «Просто молоко» Марата Муратова ежегодно перерабатывала на комбинате 66−68 тыс. т молока. Казанский завод выпускал питьевое молоко, кефир, ряженку, сыры, йогурт и сливочное масло.



С 30 июня КМК не работает, поскольку у «Просто молоко» закончился срок аренды предприятия с фактическим владельцем — «Татагролизингом». К последнему активы «Вамина» перешли в 2014—2015 годах, когда он выкупил доли обанкротившегося холдинга на сумму 8,5 млрд рублей у «Ак Барс» Банка, Сбербанка и Россельхозбанка. Начиная с 2013 года «Просто молоко» арендовала семь молокозаводов: Казанский, Набережночелнинский, Мамадышский, Нижнекамский, Бугульминский, Новошешминский и Муслюмовский. Муратов рассчитывал выкупить их все, но в итоге нашел деньги лишь на Мамадышский маслодельно-сыродельный комбинат и Кукморский маслодельно-молочный комбинат.



Как сообщал портал «Бизнес Online», «Татагролизинг» объявил среди узкого круга потенциальных покупателей о срочной распродаже оставшихся активов. В конце июня холдинг «Агросила» приобрел Набережночелнинский молочный комбинат. Как ранее писал «Агроинвестор», уже к концу 2017 года компания рассчитывает выйти на рынок с новыми молочными продуктами под своим брендом, а в перспективе может начать производство сыров.



Ранее глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов говорил «Бизнес Online», что на Казанский молочный комбинат претендовали компании «Башкирское молоко» и итальянская Parmalat. Также, по данным издания, активом интересовались группа «Нэфис», «Эссен Продакшн» и та же «Агросила». Как писали СМИ Татарстана, «Татагролизинг» оценил КМК в 1−1,1 млрд руб., что сузило круг потенциальных покупателей после того, как они ознакомились с положением дел на предприятии и его состоянием. Телефоны КМК и «Татагролизинга» вчера вечером и сегодня утром не отвечали.



Сделка может пройти с дисконтом

Учитывая изношенность оборудования КМК, необходимость значительных финансовых вложений в оздоровление производства и обновление основных фондов, а также чехарду со сменой собственников, начальная стоимость комбината в 1 млрд руб. выглядит достаточно привлекательной, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев. При этом, по его словам, на цену сделки может повлиять необходимость достаточно срочной продажи, чтобы избежать длительного простоя и потери кадров. «В итоге есть шансы увидеть итоговую стоимость сделки несколько ниже», — сказал он «Агроинвестору». При этом для «Комос Групп» приобретение КМК может оказаться в целом достаточно выгодным, тем более что холдинг активно наращивает присутствие в регионах, добавляет аналитик.



По мнению руководителя проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерины Михалевой, одной из основных причин интереса «Комос Групп» к КМК может быть расположение актива. «Выход на рынок Татарстана станет новым шагом для активного развития молочного направления компании», — отмечает она. При этом у холдинга уже есть опыт работы в республике — в прошлом году он купил здесь свиноводческий комплекс «Татмин-агро». При этом, несмотря на то, что «Просто молоко» вкладывала средства в развитие КМК, в частности, в прошлом году запустила линию по производству айрана стоимостью более 60 млн руб., новому инвестору потребуется провести плановую модернизацию предприятия, переоборудование площадки (в т. ч. для старта производства продукции под своим брендом), также нужны инвестиции для формирования оборотного капитала компании, обращает внимание Михалева.



Тем не менее, с точки зрения дальнейших перспектив покупка комбината представляется выгодным вложениям для «Комос Групп», полагает эксперт. Во первых, Татарстан является лидером по объемам производства молока в сельхозорганизациях и КФХ в Приволжском федеральном округе по итогам 2016 года (почти 1,2 млн т), что обеспечит необходимую сырьевую базу для работы предприятия. Во-вторых, федеральный бренд «Село Зеленое» сможет закрепить свои позиции в республике, а акцентирование внимания на предпочтениях жителей региона позволит компании в более короткие сроки повысить уровень лояльности населения к своей продукции, комментирует Михалева.



По данным kartoteka.ru, «Комос Групп» зарегистрирована в Москве, конечными бенефициарами являются Андрей Осколков (через компанию «Аграрий Прикамья») и Андрей Шутов (через «Село Зеленое»). В холдинг входит 18 компаний, которые занимаются свино- и птицеводством (яичным и бройлерным), переработкой мяса, молока и рыбы, выпускают комбикорма, занимаются дистрибуцией. По данным компании Tetra Pak, холдинг занимает четвертое место среди отечественных производителей жидких ультрапастеризованных молочных продуктов, которые реализуются в 66 регионах страны. По итогам 2016 году компания стала четвертым в стране производителем яйца (945 млн штук), заняла 15-е место по производству свинины (52,6 тыс. т) и стала 12-й в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов с 458 тыс. т. Выручка ООО «Комос Групп» в 2015 году составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль 271,2 млн руб. Выручка субхолдинга «Милком» за 2016 год достигла 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,23 млрд руб.

