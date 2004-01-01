В конце прошлой недели из сообщения ФАС стало известно, что холдинг «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова) может получить контроль над группой «Юг Руси» Сергея Кислова. В результате объединения появится компания, на которую будет приходиться 21% отечественной переработки подсолнечника и почти 30% российского рынка бутилированного подсолнечного масла.



По данным Масложирового союза России, в 2016 году на переработку было отправлено 9,73 млн т подсолнечника. На «Юг Руси» пришлось 12% (1,19 млн т) этого объема, группа стала крупнейшим переработчиком по итогам прошлого года. «Солнечные продукты» заняли третье место с долей в 9% (871 тыс. т).







За прошлый год в стране было выпущено почти 1,7 млн т бутилированного подсолнечного масла, из которых 442 тыс. т отправлено на экспорт. «Юг Руси» с большим отрывом лидирует среди производителей с долей рынка в 27%, за год компания выпустила 362 тыс. т бутилированного масла. «Солнечные продукты» по этому показателю находятся на седьмой позиции с 2,3% (56 тыс. т). «В результате создается новая крупнейшая компания на масложировом рынке с долей свыше 20% в переработке всего подсолнечника в России», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, добавив, что сделка — если она состоится — станет одной из крупнейших в агробизнесе за последний год.



В случае объединения новая компания также может попасть в топ-10 крупнейших российских землевладельцев. В апрельском рейтинг BEFL «Юг Руси» находился на 23-м месте с 200 тыс. га сельхозземель, «Солнечные продукты» — на 26-м со 157 тыс. га. «С точки зрения масштабов, сделка будет одной из крупнейших в этом году, и в случае ее закрытия компания по итогам года окажется в конце первой десятки или в начале второй. При этом если у одной компании сельхозактивы находятся на юге России, то у другой — в Поволжье», — рассказал «Агроинвестору» управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Группа «Юг Руси» включает 19 сельхозпредприятий в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае, указано на ее сайте. Сельхозземли «Солнечных продуктов» находится в Поволжье.







По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, объединение активов позволит компаниям оптимизировать издержки и логистику по сырью. «Маслодобыча в стране в последнее время убыточна в связи с диспаритетом экспортных цен на подсолнечник и на его переработке. Сейчас поставить подсолнечник за рубеж на 12% выгоднее, чем продать продукцию его переработки, — сравнивает он. — Однако у обеих компаний есть глубокая переработка, которая позволяет компенсировать убыток. Поэтому с точки зрения синергии наверняка есть что оптимизировать». При этом он отметил, что у компаний похожие структуры, они вертикально интегрированы — то есть имеют производственную цепочку от выращивания сырья до выпуска готовой продукции. «Вопрос лишь в том, у кого больше финансовых возможностей», — добавляет эксперт.



Сейчас идет консолидация рынка, поскольку на фоне убытков в маслодобыче и сжатия маржи в верхнем переделе из-за ограниченного покупательского спроса все ищут пути снижения издержек, продолжает Мальцев. «Мелкие предприятия при таком сценарии будут уходить с рынка, лучшие — поглощаться», — считает он. В то же время объединение «Солнечных продуктов» и «Юга Руси» не будет иметь большого значения для рынка, полагает он. «Практически все маслоэкстракционные заводы в России за редким исключением тех, у кого есть логистическое преимущество, находятся в зоне убытка. И для малых, и средних МЭЗов гораздо важнее ситуация с экспортными пошлинами, введение которых позволит убрать диспаритет цен и выйти по маслодобыче хотя бы в ноль», — уверен Мальцев.



В конце июня Масложировой союз обратился в Минэкономразвития с просьбой экстренно увеличить вывозную пошлины на подсолнечник на 10 п. п. до 16,5% за тонну, но не менее 100 евро. Реакции на это обращение пока не последовало. «У нас сегодня загрузка мощностей около 57%, и если вопрос с пошлиной не будет решен, то часть мелких МЭЗов — по нашим прогнозам, около 20% — уйдет в черный сектор, перестав платить налоги. Другие мелкие МЭЗы закроются, средние же, у которых нет глубокой переработки, будут вынуждены банкротиться и искать новых владельцев, которых они вряд ли найдут», — добавляет Мальцев.



Сельхозпроизводителям сделка не выгодна

Объединение «Солнечных продуктов» и «Юга Руси» вряд ли существенно изменит ситуацию на масложировом рынке, в том числе для мелких предприятий, соглашается гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В то же время для производителей подсолнечника появление такого гиганта несет определенные риски. «Любая консолидация невыгодна сельхозпроизводителям: в данном случае создается олигополия, которая может диктовать условия на рынке», — сказал он «Агроинвестору». Сокращение числа игроков на рынке снизит конкуренцию, что ослабит переговорные позиции производителей сырья и приведет к снижению маржинальности операций аграриев, солидарна с Петриченко начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В последние несколько лет из-за валютной волатильности и изменения цен на мировом рынке сырья маржа масложирового сектора в большей степени концентрировалась у поставщиков семечки, а не МЭЗов, — комментирует она. — Но усиление позиций последних может не привести к росту маржи в переработке, а напротив, дестимулировать некоторых сельхозпроизводителей выращивать масличные».



В свою очередь, Дмитрий Рылько обращает внимание, что активы двух компаний географически практически не пересекаются, за исключением Краснодарского края, где расположен «Краснодарский МЭЗ» «Юга Руси» и Армавирский масложировой комбинат «Солнечных продуктов». «Поэтому влияние на сельхозпроизводителей с точки зрения конкуренции будет невысоким», — полагает он.



Компании не комментируют возможную сделку, однако эксперты и участники рынка не исключают, что причиной продажи активов крупнейшего производителя бутилированного подсолнечного масла является его долговая нагрузка. В 2015 году структура Кислова победила в конкурсе на Гавриковское месторождение нефти в ХМАО. «Югу Руси» также принадлежит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, модернизация которого вскоре после запуска в 2009 году потребовала существенных затрат: в 2015 году финансовый директор предприятия Нелли Субботина рассказывала «Интерфаксу», что в 2016—2020 годах на модернизацию производства планируется направить $1 млрд. Как отмечал ранее «Агроинвестору» аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко, задолго до начала западных санкций «Юг Руси» привлек $0,5 млрд в качестве синдицированной Европейским банком реконструкции и развития кредитной линии, однако в результате девальвации суммы платежей увеличились в несоразмерной пропорции. По данным Forbes, в 2013 году Кислов занимал 84-е место в списке богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,25 млрд, к 2017 году он опустился на 153-е место с $650 млн.



Компания «Юг Руси» была создана Сергеем Кисловым в 1992 году как предприятие по производству и экспорту муки, в 1999 году был запущен первый в России частный маслодобывающий завод мощностью переработки 1 тыс. т/день. Сейчас в состав холдинга кроме агропредприятий входят десять маслозаводов (бренды «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора», «Хозяюшка», «Лето» и др.), а также 27 элеваторов, хлебозавод и морские портовые терминалы, расположенные на реке Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керченского пролива. Владельцем 100% ООО «Юг Руси» — головной компании холдинга — являлся Кислов, однако в середине июня 2017 года пакет был передан кипрской компании YR Investments Group Limited, которую, согласно сообщению ФАС, и планируют приобрести аффилированные с «Солнечными продуктами» структуры Solpro Investments Ltd (62% акций) и Indicativo Capital Ltd (38% акций). Одновременно структура Кислова YR Holding Limited получит 32,01% акций SolPro Investments, при этом контрольный пакет в объединенном бизнесе будет у «Солнечных продуктов».



«Солнечные продукты» являются ключевым активом группы «Букет» саратовского бизнесмена Владислава Бурова. Холдинг был создан в 2004 году, ранее крупным пакетом акций активов, входящих в «Солнечные продукты», владел родившийся в Саратовской области нынешний председатель Госдумы и давний деловой партнер Бурова Вячеслав Володин. В 2007 году Володин продал свой пакет, получив за него около 600 млн руб. Сейчас в состав холдинга входят аграрные предприятия, элеваторы и маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, а также жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске. «Солнечные продукты» выпускают масло под брендом «Россиянка», майонез «Московский провансаль» и «Оливьез», спреды «Россиянка» и др. В июне 2017 года «Солнечные продукты» и «Эфко» (второй по объему переработчик подсолнечника, доля рынка 10% по итогам 2016 года) объявили о намерении создать совместное предприятие по продвижению своих брендов на российском и зарубежном рынках.



По данным Forbes, выручка «Солнечных продуктов» в 2015 году составила 42,1 млрд руб., за год увеличившись на 8,9 млрд руб. Выручку «Юга Руси» за этот же период издание оценивает в 43,4 млрд руб. (рост за год на 5,8 млрд руб.). Сами компании свою финансовую отчетность не раскрывают.

