По итогам первого полугодия выручка «Русагро» в масложировом бизнесе сократилась на 17% до 9,6 млрд руб., сообщила компания. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель достигал 11,6 млрд руб. В первом квартале 2017-го выручка в масложировом сегменте составила 4,3 млрд руб. (на 25% меньше первого квартала 2016-го), во втором — 5,3 млрд руб. (минус 11%).



В частности, продажи майонеза в первом полугодии сократились на 7% до 30,6 тыс. т, маргариновой продукции — на 7% до 15,9 тыс. т, масла наливом — на 9% до 78,8 тыс. т. Объем продаж бутилированного масла упал на 29% до 7,2 тыс. т, в том числе во втором квартале — на 46% к аналогичному показателю 2016-го. Средняя цена на масло наливом и бутилированное масло в первом полугодии также демонстрировала снижение — на 23% и 18% соответственно, в то время как цена на майонез за год выросла на 4%, а на маргариновую продукцию — на 10%. При снижении цены шрота на 9% его продажи в первом полугодии увеличились на такую же величину, составив 136,8 тыс. т.



По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, маслодобыча в настоящее время в стране является убыточной из-за высоких цен на сырье. «Так как сейчас продать подсолнечник на экспорт на 12% выгоднее, чем продукты его переработки, то эта разница в закупочных ценах заставляет переработчиков закупать подсолнечник по цене выше себестоимости продукции», — сказал Мальцев «Агроинвестору», отметив, что загрузка производственных мощностей МЭЗов на сегодняшний день составляет около 57%. Сжатие маржи происходит и в глубокой переработке, в том числе за счет ограниченного покупательского спроса, указал он. О снижении маржи в переработке ранее говорила «Агроинвестору» и начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В последние несколько лет из-за валютной волатильности и изменения цен на мировом рынке сырья маржа масложирового сектора в большей степени концентрировалась у поставщиков семечки, а не МЭЗов», — констатирует она. «Русагро» на запрос «Агроинвестора» не ответила.



По данным Масложирового союза, среди крупнейших российских переработчиков подсолнечника группа «Русагро» в 2016 году заняла седьмое место с долей рынка 6%. Компания является крупнейшим российским производителем потребительского маргарина с долей рынка 43% и пятым по объему выпуска производителем майонеза с долей почти 13%.



Масложировой сегмент «Русагро» представлен тремя предприятиями — «Жировой комбинат» (ЕЖК) в Екатеринбурге (майонезы, маргарины, спреды, подсолнечное масло, кетчуп и пр.), маслоэкстракционный завод «Самараагропромпереработка» в Самарской области (нерафинированное подсолнечное масло) и «Приморская соя» в Уссурийске (соевое масло, майонез). В 2016 году валовая выручка масложирового сегмента «Русагро» выросла на 15%, однако рост объемов продаж не привел к повышению показателей прибыли, а скорректированная EBITDA снизилась с 1,7 млрд руб. до убытка в 0,4 млрд руб. «Это было связано с увеличением себестоимости готовой продукции в связи с ростом цен на подсолнечник и сырое масло», — поясняется в годовом отчете компании. В мае «Интерфакс» со ссылкой на нескольких участников агропродовольственного рынка сообщил, что «Русагро» рассматривает возможность продажи масложирового бизнеса, однако позднее председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович эту информацию опроверг.



Согласно годовому отчету, в 2017 году группой запланирован ряд проектов, направленных на модернизацию и дальнейшее увеличение производственных мощностей предприятий в масложировом бизнесе. «В условиях прогнозируемого снижения доходов и платежеспособного спроса населения масложировой сегмент группы планирует наращивать продажи основных категорий потребительских товаров в России за счет развития национальной системы дистрибьюции, расширения клиентской базы и развития сотрудничества с федеральными розничными сетями», — отмечается в отчете.



Группа «Русагро» создана в 1995 году, кроме масложирового бизнеса компания входит в топ-3 российских производителей сахара (доля на рынке — 14%), по итогам 2015 года «Русагро» стала 10-м в стране производителем мяса и восьмым производителем комбикормов по результатам 2016-го, согласно рейтингам «Агроинвестора». По состоянию на конец декабря 2016 года основным владельцем компании была семья Вадима Мошковича (70,7%), еще 6,9% принадлежало Максиму Басову. К концу июля Басов увеличил свою долю до 7,2% Выручка «Русагро» в прошлом году составила 84,25 млрд руб., прибавив за год 16,3%, чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб.

