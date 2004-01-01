Компания «Ашан Россия» в среду ввела в эксплуатацию центр распределения мяса в Тамбовской области мощностью не менее 350 т продукции в неделю на начальном этапе. Как сообщает компания, через пять лет еженедельный выпуск продукции достигнет 1,4 тыс. т в неделю (около 70 тыс. т в год). Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб.



Сейчас на предприятии, площадь которого составляет 14 тыс. кв. м, запущено производство продуктов из свинины, к концу 2017 года технологическая цепочка будет охватывать все категории мяса, в том числе крупного и мелкого рогатого скота. Производственный процесс включает приемку туш и полутуш животных для дальнейшей переработки, обвалку, жиловку, изготовление полуфабрикатов, упаковку, этикетировку и отгрузку для дальнейшей доставки в магазины торговой сети. «Центр распределения мяса будет производить широкую ассортиментную линейку: различные полуфабрикаты и готовую продукцию из всех видов мяса — порционные, мелко- и крупнокусковые, панированные, рубленные, маринованные, фарш и продукты на основе фарша и многое другое», — уточняет компания.



В торговые точки, находящиеся в соседних регионах (Тамбовская, Липецкая, Воронежская области) будут организованы прямые поставки, в отдаленные регионы — через распределительный центр в подмосковном Томилино. По словам президента «Ашан ритейл Россия» Жан-Пьера Жермена, через четыре года все мясо, продаваемое в магазинах сети, будет произведено в этом центре. «Все мясо, которое будет проходить через этот завод — это на 100% мясо российских производителей», — добавил он.



Открытие центра станет стимулом для увеличения производства местными фермерами, уверен начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов. «Еще до начала выращивания скота сельхозпроизводители уже будут знать, что смогут сбыть мясо. Два года назад, до начала строительства, представители компании «Ашан» проводили встречи с нашими фермерами, которые занимаются животноводством, и рассказывали о том уровне производства, который требуется. И сейчас будут выстраиваться договорные отношения, в рамках которых компания «Ашан» будет консультировать их, как содержать, кормить и разводить животных. Будет проводиться и селекционная работа, и поставка семени», — рассказал Аксенов «Агроинвестору».



В то же время, заметил он, пока не решен вопрос с забоем. Для строительства убойного комплекса Корпорацией развития Тамбовской области в партнерстве с «Ашаном» создано предприятие «Тамбовагроинвест», реализация проекта уже начата. «Сейчас решается вопрос с получением кредита для продолжения и завершения строительства. Комплекс будет рассчитан на убой всех видов животных — свиней, крупного и мелкого рогатого скота, животные будут поступать сначала на него, а впоследствии — уже в центр «Ашана». На первом же этапе «Ашан» будет брать туши и полутуши от других организаций», — знает Аксенов. Как сообщалось ранее, в строительство убойного комплекса будет вложено 329 млн руб.



Открытие предприятия в Тамбовской области является шагом в сторону развития фермерства в России, уверен гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Сегодня «Ашан» не испытывает особых проблем с наличием мяса — оно поступает от крупных производителей. Но компания говорит, что по ее идеологии ей комфортнее прямые контракты с фермерами, что позволит обеспечить доступ фермерским хозяйствам мясного животноводства напрямую к покупателю», — сказал «Агроинвестору» Костюк. При этом, полагает он, благодаря партнерству сети с российскими фермерами цены на мясо, продаваемое в сети, станут доступнее для покупателей.



Однако глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сомневается в рентабельности мясных проектов ритейлеров. Так, например, в последнее время в стране вводится много крупных и высокотехнологичных предприятий по разделке свиней, конкурировать с которыми будет сложно. «Я думаю, они смогут это сделать более эффективно, чем розница. Там много нюансов и тонкостей, которые моментально могут превратить вашу переработку в убыточное предприятие», — говорил ранее «Агроинвестору» Юшин. В этих условиях «Ашан» может не найти достаточный объем свободного сырья, а закупать свинину у малых предприятий или ЛПХ нецелесообразно. Проблема сырья может возникнуть и при скупке говядины на переработку.



«Ашан Россия» — российское подразделение Auchan Retail, входящее в Auchan Holding. На российском рынке ритейлер работает с 2002 года и представлен в четырех форматах: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В октябре 2015 года «Ашан Россия» стал крупнейшей иностранной компанией в России по версии журнала Forbes. Как подсчитала аналитическая компания Infoline, в 2016 году по размеру выручки «Ашан» занял третье место среди продуктовых ритейлеров после «Магнита» и Х5 Retail Group.

