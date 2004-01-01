По итогам первого полугодия объем продаж группы «Черкизово» в сегменте «Свиноводство» увеличился на 13% и составил 98,4 тыс. т готовой продукции по сравнению с 86,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.



Рост производства связан с вводом в эксплуатацию двух площадок отъема-откорма в Воронежской области в 2016 году, а также с эффективностью программы по совершенствованию генетики, которую холдинг реализует с 2014 года, уточняет компания. Ранее генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов в интервью РБК отмечал, что именно свинина будет основным драйвером роста выручки холдинга в 2017—2018 годах. В планах «Черкизово» удвоить мощности по производству этого вида мяса до 300 тыс. т. «Мы завершаем строительство 14 свинокомплексов в Липецкой и Воронежской областях. Суммарные инвестиции в проекты составили около 7 млрд руб.», — уточнил Михайлов.



Также «Черкизово» отмечает рост цен на свиноводческую продукцию в первом полугодии. Средняя цена увеличилась на 13% до 94,02 руб./кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (83,20 руб./кг). В первом квартале средняя цена была на уровне 90,23 руб./кг, во втором она прибавила 8% до 97,22 руб./кг. Компания связывает рост цен с ростом потребления свинины, основными причинами которого стала высокая промоактивность торговых сетей и стабилизация покупательного спроса населения.



Национальный союз свиноводов (НСС) также отмечает, что драйвером роста на рынке мясной продукции на сегодняшний день является свинина. По оценке НСС, к концу 2017 года потребление свинины может достичь показателя в 25,8 кг на человека, что на 1,1 кг больше, чем в прошлом году. В свою очередь, эксперты союза считают, что ключевым фактором повышения спроса на свинину стало снижение цены.



По мнению эксперта НСС Николая Бирулина, сегодня наблюдается небольшой рост оптовых цен на свинину при сохранении невысоких среднегодовых розничных цен. «Увеличивается производство и импорт свинины, несмотря на это, также наблюдается небольшой рост оптовых цен относительно прошлого года, — рассказал он «Агроинвестору». — Но если мы сравниваем только результаты по первому полугодию, то тенденция к повышению цен возникла в четвертом квартале 2016-го в связи с африканской чумой свиней. Тогда от нее пострадали семь современных свинокомплексов. Тогда был недополучен приличный объем продукции — около 50 тыс. т».



При этом Бирулин обращает внимание, что, несмотря на подпорченный из-за дождливой погоды «шашлычный сезон», потребительский спрос на свинину продолжает расти благодаря доступным ценам. «После введения продовольственного эмбарго цены на некоторые виды мяса, рыбу и овощи сильно выросли, а на свинину — нет. В этих условиях она стала своего рода «островком стабильности», ее доступность относительно других продуктов питания только увеличилась, — комментирует эксперт. — На снижении цены также сказалось увеличение производства российскими предприятиями, запуск новых современных комплексов по убою и разделке свиней, что позволило ряду игроков выйти напрямую на розничные рынки. Все это способствовало увеличению акционных продаж и снижению цены на свинину, которая стала сопоставима с ценами на курицу».



Группа «Черкизово», согласно рейтингам «Агроинвестора», является крупнейшим в России производителем мяса и комбикормов. В структуру холдинга входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. В 2016 году «Черкизово» произвела 903 тыс. т мясной продукции, в том числе 500 тыс. т мяса птицы и 185 тыс. т свинины. В феврале 2017-го «Черкизово» запустила новый репродуктор в Липецкой области стоимостью 1,3 млрд руб., увеличивший мощности компании в свиноводстве на 23%.

